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Евросоюз предложит новые санкции в связи со смертью Алексея Навального*

07 марта 2024, 12:07
Фото: iStock/AlexLMX

Фото: iStock/AlexLMX

Согласно проекту предложения, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, западные ограничительные меры коснутся 35 физических и двух юридических лиц.
В прошлом месяце ЕС одобрил 13-й пакет санкций против России. Страны ЕС предложили дополнить ограничительный список. Согласно дополнениям, под санкции попадут несколько тюремных и государственных чиновников, судьи, а также исправительные колонии ИК-3 и ИК-6.

Алексей Навальный* был переведен в отдаленную колонию ИК-3, находящуюся в Харпе, в конце декабря 2023 года из подмосковной тюрьмы. В своем последнем посте на X (ранее Twitter) 14 февраля он сообщил, что его приговорили к 15 суткам карцера в четвертый раз с тех пор, как он туда прибыл. 16 февраля УФСИН Ямало-Ненецкого автономного округа сообщил о смерти политика.


6 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российский бизнес окреп под западными санкциями и с радостью осваивает освободившиеся ниши, делая это не хуже иностранных компаний.

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*включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России
#санкции
#политика
#навальный
#ес
#россия
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Путин ловко пошутил, сравнив Грефа с умной колонкой
Путин: Зачем нужен «Сбер», если Греф всегда на связи
07 марта 2024, 11:36

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин заявил, что ему не нужна умная колонка, поскольку с ним всегда на связи глава Сбербанка Герман Греф.
«Зачем мне «Сбер», если у нас есть руководитель «Сбера», который всегда на связи? Греф Герман Оскарович, он всегда на связи», — заявил Путин, отвечая на вопрос - пользуется ли он какими-нибудь умными колонками, например, от «Сбера».

Так глава РФ пошутил, выступая на Всемирном фестивале молодёжи. Он проходит на полях образовательной платформы «Сириус», которая располагается в Краснодарском крае.

По указу российского президента фестиваль стартовал 1 марта и продлится до 7 числа. Организатором мероприятия выступила Росмолодёжь.

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#вфм
#владимир путин
#сбербанк
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Турция намерена провести крупную наземную операцию в Ираке
Hürriyet: ВС Турции планируют провести крупную военную операцию на севере Ирака
07 марта 2024, 09:46

Фото: iStock/CatEyePerspective

Вооружённые силы Турции планируют провести крупномасштабную наземную военную операцию на севере Ирака против боевиков запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана. Об этом сообщает издание Hürriyet.
Колумнист газеты Абдулькадир Сельви сообщил, что перед проведением операции было достигнуто соглашение с центральной администрацией Ирака и администрацией Эрбиля, которая контролируется семьёй Барзани.

Отмечается, что турецкие власти намерены заблокировать от террористов всю границу с Ираком протяжённостью 378 километров.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал о намерении создать коридор безопасности в Сирии глубиной 30-40 километров.

Напомним, что вооружённый конфликт Турции и Рабочей партии Курдистана впервые вспыхнул в 1984 году. Затем он возобновился в 2015. На севере Ирака расположены базы РПК, против которых турецкая сторона периодически проводит воздушные и наземные операции.

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#турция
#ирак
#военные
#операция
#политика
#террористы
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Шольц боится отправлять Украине ракеты Taurus из-за страха перед Россией
07 марта 2024, 09:35

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц боится ответа России на отправку Украине ракет Taurus. Об этом пишет Politico.
Отмечается, что Шольц не будет отправлять ракеты Киеву, поскольку это, по его словам, встревожило бы президента России Владимира Путина до такой степени, что он незамедлительно бы принял ответные меры в отношении Германии.

Также авторы статьи напомнили детали из истории XX века, а в частности итоги Первой и Второй мировых войн. Они убеждены, что большие потери Германии в ходе конфликта с Россией сформировали новую «коллективную психику немцев», которые больше не хотят портить отношения с российской стороной.

Днём ранее бывший советник по военной политике экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад заявил, что Германия станет прямым участником конфликта в случае поставки Украине ракет Taurus.

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#германия
#шольц
#поставки
#украина
#ракета
#россия
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Маск не будет спонсировать ни Байдена, ни Трампа, пишет Reuters
Reuters: Маск заявил, что не спонсирует ни одного из кандидатов в президенты США
07 марта 2024, 09:24

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Американский бизнесмен Илон Маск после недавней встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом заявил, что не будет спонсировать ни одного из кандидатов на пост главы США. Об этом сообщает агенство Reuters.
Отмечается, что Трамп встретился с Маском во Флориде на минувших выходных. В настоящее время кандидат в президенты ищет финансовую поддержку для своей избирательной кампании. С этой целью он и обратился к американскому миллиардеру.

Затем в сети распространились слухи о том, что Маск якобы согласился спонсировать Трампа. В целях опровержения этой информации бизнесмен опубликовал в соцсети X пост, в котором подчеркнул, что не оказывает финансовую поддержку ни одному из кандидатов в президенты США.

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#президент
#кандидаты
#финансирование
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«Не волшебный щит»: В США не смогли гарантировать Украине защиту НАТО
Профессор Уолт: НАТО не обязаны защищать Украину даже при её членстве в блоке
07 марта 2024, 09:10

Фото: istock / RomanBabakin

Вступление в НАТО не дает гарантий Украине по защите страны. Об этом пишет профессор Гарвардского университета Стивен Уолт для издания Foreign Policy.
«Статья V Североатлантического договора — это не спусковой крючок, который обяжет членов блока воевать, если другой участник был атакован», — указал эксперт.
Уолт пояснил, что Штаты выступают за широкую интерпретацию V статьи, согласно которой члены Североатлантического альянса смогут действовать так, как им угодно. То есть, участникам НАТО не обязательно применять свои войска для защиты другого государства.

Обозреватель подытожил, что НАТО не является «волшебным щитом» для Украины.

Ранее посол Андрей Келин заявил, что Британия, возможно, втянута в украинский конфликт глубже других членов НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#эксперт
#страны
#нато
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В МИД РФ заявили, что ответят Литве на конфискацию российских автомобилей
07 марта 2024, 08:31

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

РФ ответит Литве на конфискацию автомобилей с российскими номерами, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.
«Действительно, 11 марта истекает срок, который литовские власти определили как крайний для вывоза или перерегистрации транспортных средств, зарегистрированных в нашей стране», — прокомментировали ситуацию в Министерстве иностранных дел РФ.

В ведомстве напомнили, что литовское правительство информировали проживающих в стране россиян о возможности введения подобных мер.

В завершении представитель МИД подчеркнул, что если Литва всё же решит конфисковать имущество россиян — этот шаг Вильнюса не останется без ответа со стороны РФ.

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#мид рф
#литва
#россияне
#автомобили
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В Брюсселе предрекли вражду в Евросоюзе из-за глобальной проблемы
Politico: между странами Евросоюза могут возникнуть конфликты из-за воды
07 марта 2024, 08:01

Фото: istock / artJazz

Между государствами Европейского союза могут возникнуть конфликты из-за дефицита воды. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на проект документа Еврокомиссии. ЕК планирует опубликовать коммюнике с прогнозом на следующей неделе.
Конфликты внутри Евросоюза могут стать следствием глобального потепления, так как не все государства готовы к нему. Информагентство отмечает, что нехватка воды будет угрожать практическим всем аспектам жизни: инфраструктуре, еде, здоровью человека и основным видам экономической деятельности.

Отмечается, что Еврокомиссия собирается призвать страны Евросоюза ускорить подготовку к борьбе с изменениями климата.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович назвал риски для ЕС в случае остановки транзита газа из РФ через Украину. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#страны
#ес
#ек
#евросоюз
#вода
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Глава МИД Китая перечислил признаки устойчивого сотрудничества с Россией
Ван И: КНР и РФ укрепляют сотрудничество, соблюдая принципы неконфронтации
07 марта 2024, 07:04

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Глава МИД КНР Ван И в ходе ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил, что Пекин и Москва смогли создать новый образец отношений стран, всесторонне отличающийся от периода холодной войны.
«Китай и Россия, будучи крупнейшими мировыми державами и постоянными членами СБ ООН, создали новую модель отношений между крупными государствами, которая полностью отличается от старых времен холодной войны», — высказался Ван И.
До этого президент России Владимир Путин рассказал о привлекательности БРИКС для стран на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи. Глава РФ отметил, что БРИКС - серьезное объединение, которое как магнит притягивает много государств. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#россия
#китай
#мид
#оон
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Посол Келин: Возможно, Британия втянута в украинский конфликт глубже других членов НАТО
07 марта 2024, 06:48

Фото: iStock/nevenmn

Великобритания втянута в конфликт на Украине, возможно, глубже, чем любая другая страна — член НАТО, считает российский посол в Соединённом Королевстве Андрей Келин.
«Британские военные на Украине есть, официально было подтверждено присутствие там спецназа, инструкторов, готовящих, например, украинских военных медиков. Мы знаем, что эти инструкторы, помимо этого, готовят силы специального назначения и целый ряд других подразделений. Также предельно ясно, что запуски дальнобойных ракет Storm Shadow обязательно требуют участия специалистов и выступать в этой роли могут только британцы <...> Поэтому мы можем четко сказать, что Великобритания глубоко втянута в конфликт на Украине, возможно, даже глубже, чем остальные страны - члены НАТО», — рассказал Келин в эксклюзивном интервью ТАСС.

При этом российский посол не видит возможности массовой отправки британских войск на Украину, поскольку подобные планы не получат консенсусного одобрения Североатлантического альянса в целом. По мнению Андрея Келина, разногласия среди европейских лидеров касательно отправки своих войск на Украину не вызывают удивления: очевидно, что Европа постепенно начинает искать пути исправления своей ошибочной политики.

Военное содействие Запада только затягивает конфликт и ведет Украину к катастрофическому сценарию. Однако рано или поздно западным лидерам все же придется признать неверность подобной политики, и объяснить это гражданам собственных стран, подчеркнул дипломат.

Ранее член британского парламента Джон Хили признался газете Daily Express, что его страна не способна противостоять России, поскольку
силы и системы обороны королевства «не приспособлены для сдерживания и противостояния российской мощи». Одной из основных проблем, отмеченных парламентарием, является недостаточное количество военных сил в Великобритании, что вызывает довольно серьёзные опасения относительно возможности страны дать полноценный отпор России в случае прямого военного столкновения двух стран.

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#украина
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