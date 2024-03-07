Евросоюз предложит новые санкции в связи со смертью Алексея Навального*

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Согласно проекту предложения, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, западные ограничительные меры коснутся 35 физических и двух юридических лиц.
В прошлом месяце ЕС одобрил 13-й пакет санкций против России. Страны ЕС предложили дополнить ограничительный список. Согласно дополнениям, под санкции попадут несколько тюремных и государственных чиновников, судьи, а также исправительные колонии ИК-3 и ИК-6.
Алексей Навальный* был переведен в отдаленную колонию ИК-3, находящуюся в Харпе, в конце декабря 2023 года из подмосковной тюрьмы. В своем последнем посте на X (ранее Twitter) 14 февраля он сообщил, что его приговорили к 15 суткам карцера в четвертый раз с тех пор, как он туда прибыл. 16 февраля УФСИН Ямало-Ненецкого автономного округа сообщил о смерти политика.
6 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российский бизнес окреп под западными санкциями и с радостью осваивает освободившиеся ниши, делая это не хуже иностранных компаний.
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*включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России
Алексей Навальный* был переведен в отдаленную колонию ИК-3, находящуюся в Харпе, в конце декабря 2023 года из подмосковной тюрьмы. В своем последнем посте на X (ранее Twitter) 14 февраля он сообщил, что его приговорили к 15 суткам карцера в четвертый раз с тех пор, как он туда прибыл. 16 февраля УФСИН Ямало-Ненецкого автономного округа сообщил о смерти политика.
Читайте также:
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*включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России
Сергей Калугин