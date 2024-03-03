В Канаде заявили о введении антироссийских санкций из-за смерти Навального*

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Правительство Канады планирует ввести санкции против России из-за смерти Алексея Навального*.
Об этом сообщила министр иностранных дел страны Мелани Жоли, передает Reuters.
Уточняется, что ограничения будут относи ться к шести российским должностным лицам. Известно, люди к которым будут введены санкции, это «высокопоставленные чиновники и сотрудники прокуратуры, судебных органов и исправительных учреждений России».
Из-за смерти Алексея Навального* в колонии санкции против Российской Федерации уже были введены США, Великобританией и Австралией. В МИД Канады в прошлом месяце был вызван посол России Олег Степанов, ему было выражено осуждение.
16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу передало информацию о гибели Навального* в колонии.
*включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России
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Уточняется, что ограничения будут относи ться к шести российским должностным лицам. Известно, люди к которым будут введены санкции, это «высокопоставленные чиновники и сотрудники прокуратуры, судебных органов и исправительных учреждений России».
16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу передало информацию о гибели Навального* в колонии.
*включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России
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Дана Игумнова