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Украинское правительство продает основные активы страны западным фондам. Об этом пишет Junge Welt.
«Правительство Украины, по всей видимости, работает над тем, чтобы передать оставшиеся фрагменты экономики западным инвесторам», — говорится в сообщении.
Как отмечает автор материала, на сегодняшний день украинские сырьевые компании находятся под угрозой конфискации активов. Это приведет к их удешевлению, что позволит западным инвесторам их выкупить. В пример приведена американская компания Veon, которая вместе с фондом Blackrock и другими инвесторами желает поглотить украинскую компанию мобильной связи «Киевстар».
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