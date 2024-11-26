США завершают процесс выделения помощи Украине за счёт российских активов

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США и союзники по G7 завершают процесс выделения Украине 50 миллиардов долларов за счёт замороженных российских активов. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе выступления на пресс-конференции в Италии по итогам встречи стран G7 во вторник.
Он подчеркнул, что указанная сумма обеспечена замороженными российскими суверенными активами.
Также Блинкен отметил, что на прошлой неделе Вашингтон объявил о введении новых санкционных ограничений в отношении российского финансового сектора, в том числе Газпромбанка. Он добавил, что следует ожидать дальнейших действий со стороны G7.
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Анастасия Чинкова