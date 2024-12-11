Каллас: от замороженных в ЕС активов России вряд ли что-то останется

Кая Каллас (Фото: РИА Новости/ Стрингер)
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выразила сомнение, что от замороженных в ЕС активов Российской Федерации что-то останется, сообщила медиа-организация Politico.
Кая Каллас обратила внимание, что у Российской Федерации есть законные права на «захваченные» Западом активы, но Москва не получит их до того момента, пока денежные средства не используют на восстановление Украины.
Ранее сообщалось, что Кая Каллас призвала избранного президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа продемонстрировать решительность и силу в отношениях с РФ, чтобы укрепить влияние на Китай. Она выдвинула предположение, что решительная поддержка Украины со стороны Запада может стать важным фактором для предотвращения будущих конфликтов, включая возможную эскалацию между Китаем и Тайванем.
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«Но я сомневаюсь, что что-то [от этих активов] останется», — подчеркнула новый глава дипломатии Евросоюза, не уточнив, куда могли пойти эти средства.
Ранее сообщалось, что Кая Каллас призвала избранного президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа продемонстрировать решительность и силу в отношениях с РФ, чтобы укрепить влияние на Китай. Она выдвинула предположение, что решительная поддержка Украины со стороны Запада может стать важным фактором для предотвращения будущих конфликтов, включая возможную эскалацию между Китаем и Тайванем.
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Ольга Енгалычева