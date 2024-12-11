Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Каллас: от замороженных в ЕС активов России вряд ли что-то останется

Каллас: от замороженных в ЕС активов России вряд ли что-то останется

Кая Каллас (Фото: РИА Новости/ Стрингер)

Кая Каллас (Фото: РИА Новости/ Стрингер)

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выразила сомнение, что от замороженных в ЕС активов Российской Федерации что-то останется, сообщила медиа-организация Politico.
Кая Каллас обратила внимание, что у Российской Федерации есть законные права на «захваченные» Западом активы, но Москва не получит их до того момента, пока денежные средства не используют на восстановление Украины.

«Но я сомневаюсь, что что-то [от этих активов] останется», — подчеркнула новый глава дипломатии Евросоюза, не уточнив, куда могли пойти эти средства.



Ранее сообщалось, что Кая Каллас призвала избранного президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа продемонстрировать решительность и силу в отношениях с РФ, чтобы укрепить влияние на Китай. Она выдвинула предположение, что решительная поддержка Украины со стороны Запада может стать важным фактором для предотвращения будущих конфликтов, включая возможную эскалацию между Китаем и Тайванем.

Читайте также:

Каллас унизила Меркель после слов о Путине

Новая глава дипломатии ЕС сделала трудное признание о Путине

Новая глава евродипломатии допустила отправку военных ЕС на Украину
#права
#ес
#активы
#рф
#евросоюз