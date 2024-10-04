Евросоюз приостановил встречи с руководством Грузии

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Евросоюз принял решение приостановить встречи на высоком уровне с руководством Грузии из-за его недружественного отношения. Об этом заявил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский в беседе с журналистами.
В июне этого года состоялась дискуссия со странами-членами ЕС о дальнейшем подходе к руководству Грузии, которое отличается недружественным отношением, а также как преодолеть антиевропейский и антизападный нарратив, пропаганду и конспиративные теории.
В итоге власти стран Евросоюза приняли решение приостановить встречи с действующим руководством Грузии.
Напомним, что отношения Евросоюза и США с Грузией ухудшились после принятия грузинским парламентом закона об иноагентах в мае 2024 года.
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В итоге власти стран Евросоюза приняли решение приостановить встречи с действующим руководством Грузии.
Напомним, что отношения Евросоюза и США с Грузией ухудшились после принятия грузинским парламентом закона об иноагентах в мае 2024 года.
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Анастасия Чинкова