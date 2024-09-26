Премьер Грузии неожиданно высказался об отмене встречи с президентом США

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отреагировал на отмену своего приглашения на прием к президенту США Джо Байдену, назвав этот шаг «несерьезным».
Он сделал заявление во время 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
По словам Кобахидзе, приглашение поступило всего три дня назад, но впоследствии было аннулировано. Политик отметил, что не может дать «особенный комментарий» по этому вопросу, но выразил мнение, что такое поведение является «несерьезным».
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По словам Кобахидзе, приглашение поступило всего три дня назад, но впоследствии было аннулировано. Политик отметил, что не может дать «особенный комментарий» по этому вопросу, но выразил мнение, что такое поведение является «несерьезным».
«Это был своего рода гуманитарный акт в пользу [грузинской] оппозиции, однако никакого практического эффекта от этого не будет и для оппозиции», — добавил он.Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили также прокомментировал отмену приглашения, призвав американские власти поучиться гостеприимству у грузинского народа. Данная ситуация подчеркивает напряженные отношения между Грузией и США, особенно в свете недавних политических событий в стране.
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Елена Перлова