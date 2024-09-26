Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Премьер Грузии неожиданно высказался об отмене встречи с президентом США

Премьер Грузии неожиданно высказался об отмене встречи с президентом США

26 сентября 2024, 04:50
Фото: istock/Yaraslau Mikheyeu

Фото: istock/Yaraslau Mikheyeu

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отреагировал на отмену своего приглашения на прием к президенту США Джо Байдену, назвав этот шаг «несерьезным».
Он сделал заявление во время 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам Кобахидзе, приглашение поступило всего три дня назад, но впоследствии было аннулировано. Политик отметил, что не может дать «особенный комментарий» по этому вопросу, но выразил мнение, что такое поведение является «несерьезным».



«Это был своего рода гуманитарный акт в пользу [грузинской] оппозиции, однако никакого практического эффекта от этого не будет и для оппозиции», — добавил он.
Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили также прокомментировал отмену приглашения, призвав американские власти поучиться гостеприимству у грузинского народа. Данная ситуация подчеркивает напряженные отношения между Грузией и США, особенно в свете недавних политических событий в стране.

Читайте также:

Администрация Байдена отозвала приглашение премьер-министра Грузии на приём

В Грузии обвинили США в нападении на страну

Грузия может пересмотреть отношение к США в случае ввода новых санкций
#сша
#отношения
#грузия
Байден на ГА ООН забыл свое местонахождение
26 сентября 2024, 04:10

kremlin

Президент США Джо Байден оговорился во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН, объявив, что находится в Вашингтоне.
Это произошло в ходе церемонии подписания декларации о поддержке Украины, проходящей в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Добро пожаловать в Вашингтон», - произнес Байден, находясь в отеле, где проходит мероприятие в рамках Генассамблеи.
Ошибка президента вызвала удивление у присутствующих, так как они знали, что находятся в Нью-Йорке.

Ранее ABC News сообщило, что президент США Джо Байден оставит после себя конфликты, включая украинский, которые предстоит разгребать будущему хозяину Белого дома, сообщает ABC News. Кроме того, нельзя забывать об эскалации на Ближнем Востоке, где может начаться полномасштабная война между Израилем и Ливаном на фоне событий в Газе.

По мнению авторов материала, речь американского лидера на Генассамблее ООН станет его последним шансом на сплочение мировых политиков для достижения мира.

Читайте также:

Байден упомянул Путина единожды на Генассамблее ООН, а Украину — 9 раз

Байден отказался отвечать готовы ли США к возможной войне с Россией

Джо Байден пошутил, что выглядит на 40 лет
#новости
#байден
#оон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ливан на грани войны: премьер-министр сделал громкое заявление
Ливанский премьер не исключил начала региональной войны из-за агрессии Израиля
26 сентября 2024, 03:30

Фото: istock/rzdeb

Израильская агрессия в отношении Ливана может перерасти в наземную операцию и впоследствии в полномасштабную региональную войну, заявил премьер-министр Ливана Наджиб Микати на заседании Совета Безопасности ООН.
«Ливан сегодня является жертвой электронной киберагрессии, а также воздушной и морской агрессии, которая может перерасти в наземную агрессию и стать полномасштабной региональной войной», – отметил он, подчеркивая растущие угрозы со стороны Израиля.
Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после авиаудара израильских вооруженных сил по южному пригороде Бейрута 30 июля, в результате которого был разрушен жилой дом, и погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения «Хезболлах» Фуада Шукра. Лидер «Хезболлах» Хасан Насралла ранее заявил, что действия Израиля «перешли все красные линии» и что ответ на эти атаки будет дан в ближайшее время.

Ситуация на израильско-ливанской границе продолжает обостряться, особенно после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы «Хезболлах» ежедневно обстреливают позиции друг друга вдоль границы. По данным ливанского Министерства иностранных дел, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за израильских обстрелов, тогда как около 80 тысяч жителей севера Израиля также оказались в аналогичной ситуации. Ливанское правительство призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.

Читайте также:

Нетаньяху выступил с призывом к жителям Ливана

Страны ООН одобрили «Пакт будущего» вопреки возражениям России

«Хезболла» объявила начало нового этапа противостояния с Израилем
#армия
#жилой оон
#ливан
#израиль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США испугались нового плана Зеленского: что он выдумал на этот раз
WSJ: Новый план Зеленского вызвал беспокойство администрации Байдена
26 сентября 2024, 03:00

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена отсутствием всеобъемлющей стратегии в новом «плане победы» президента Украины Владимира Зеленского.
По мнению американских чиновников, он представляет собой лишь «переупакованную» просьбу о предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на удары западными ракетами вглубь России. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

«Администрация Байдена обеспокоена тем, что план по победе... не имеет всеобъемлющей стратегии и является не более чем переупакованной просьбой о предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на ракеты дальнего радиуса действия», — говорится в публикации.

По данным WSJ, как американские, так и европейские чиновники отмечают, что план Зеленского не предлагает четкого пути к победе Украины, особенно в условиях успехов российских войск на поле боя. Это вызывает сомнения в эффективности предложенного курса и приводит к растущему беспокойству среди западных союзников Украины.

Читайте также:

Еще одна европейская страна выступила за немедленное прекращение огня на Украине

Алаудинов рассказал об «очень тяжелом» состоянии ВСУ на курском направлении

В Курской области украинские военные расстреляли сослуживцев, пытавшихся сдаться
#план
#ракеты
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генштаб ВСУ назвал красноармейское направление самым «горячим»
Генштаб ВСУ: красноармейское направление самое сложное
26 сентября 2024, 02:28

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал красноармейское направление самым «горячим» участком фронта. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале Генштаба.
Согласно сообщению, на данном направлении сложилась наиболее сложная ситуация для украинских военнослужащих. Ожесточенные бои продолжаются в районе Константиновки и Новогродовки, где интенсивность столкновений достигает своего пика. Генштаб подчеркивает, что противостояние в этих зонах остается одним из самых напряженных на текущий момент.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия одержит победу в конфликте на Украине при любом развитии событий. В интервью YouTube-каналу Dialogue Works он подчеркнул, что, независимо от сценария, Россия в долгосрочной перспективе выйдет победителем. Риттер также заявил, что антироссийские санкции не достигли своих целей и обернулись тяжелыми последствиями для Европы, в то время как Россия переживает экономический рост.

Читайте также:

Алаудинов рассказал об «очень тяжелом» состоянии ВСУ на курском направлении

В Курской области украинские военные расстреляли сослуживцев, пытавшихся сдаться

Президент Бразилии призвал Киев начать переговоры о мире
#военные
#всу
#киев
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Спикер палаты представителей США Джонсон отказался от встречи с Зеленским
26 сентября 2024, 01:37

Спикер палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон, отказался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, ссылаясь на занятость. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не смог добавить в расписание встречу с Зеленским на этой неделе, потому что она у меня очень занятая, как вы могли заметить. Я не уверен, что буду в городе завтра (в четверг)», — заявил Джонсон журналистам.
Во время визита в Вашингтон Зеленский планирует провести встречи с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, которая также является претендентом на высший пост от демократов. Джонсон, являясь третьим лицом в иерархии власти США, отказался от встречи, несмотря на значимость переговоров.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе своего выступления в Северной Каролине выразил недовольство по поводу высказываний президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также:

«Это шутка»: на Западе спрогнозировали исход конфликта на Украине

Депутат ГД Шеремет прокомментировал заявления Зеленского на Ассамблее ООН

Экс-главком ВСУ Залужный дал старт подрыву «Северных потоков», заявили в Германии
#сша
#расписание
#дональд трамп
#пост
#всу
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп: Зеленский продолжает делать «грязные маленькие выпады» в мою сторону
26 сентября 2024, 00:49

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе своего выступления в Северной Каролине выразил недовольство по поводу высказываний президента Украины Владимира Зеленского.
Трамп заявил, что украинский лидер продолжает делать «грязные маленькие выпады» в его адрес, подчеркивая, что это произошло на фоне значительных финансовых вливаний из США в Украину.

«Он делает грязные маленькие выпады в сторону вашего любимого президента, меня. И мы продолжаем давать миллиарды человеку, который отказывается заключать сделку», — отметил Трамп, намекая на сложные отношения между ним и Зеленским.
Ранее экс-президент США уже комментировал действия Зеленского, назвав его «лучшим торгашом в истории», утверждая, что после каждого визита в США тот уезжает с миллиардами долларов помощи.

Сын Трампа, Дональд Трамп-младший, также высказался по этому поводу, критически отметив, что «иностранный лидер, получивший миллиарды долларов финансирования от американских налогоплательщиков, приехал в нашу страну и имеет наглость ругать кандидата на пост президента».

Читайте также:

Президент Бразилии призвал Киев начать переговоры о мире

Пентагон призвал поставить Киеву снаряды с белым фосфором

Захарова жестко прошлась по польскому министру
#сша
#президент
#дональд трамп
#киев
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Это шутка»: на Западе спрогнозировали исход конфликта на Украине
Разведчик Риттер: Россия выиграет конфликт на Украине при любом сценарии
26 сентября 2024, 00:07

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия одержит победу в конфликте на Украине при любом развитии событий. В интервью YouTube-каналу Dialogue Works он подчеркнул, что, независимо от сценария, Россия в долгосрочной перспективе выйдет победителем.

«Когда вы посмотрите на НАТО и Россию на Украине и рассмотрите все возможные сценарии, то в ста процентах случаев Россия выиграет этот конфликт», — отметил Риттер.
Риттер также заявил, что антироссийские санкции не достигли своих целей и обернулись тяжелыми последствиями для Европы, в то время как Россия переживает экономический рост. Он подчеркнул, что российские войска успешно адаптируются к новым условиям на поле боя, становясь сильнее.

«Реальность такова, что Украина проиграла. Нет никакого плана победы, и все, кто смотрел на него, смеются, говоря, что это шутка. Украина проиграла, а Запад вынужден адаптироваться к этой реальности», — резюмировал он.
Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Острое и Григоровка в ДНР. Российские войска нанесли поражение 40 украинским бригадам и отразили 16 контратак, причинив потери ВСУ в размере до 2030 военнослужащих.

Читайте также:

Медведев: Решение о ядерном ударе будет принимать только президент России

Депутат ГД Шеремет прокомментировал заявления Зеленского на Ассамблее ООН

Политолог Брутер: для США не является актуальным ввод своих войск на Украину
#сша
#россия
#санкции
#конфликт
#президент
#украина
#рост
#нато
#днр
#всу
#запад
#медведев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медведев: Решение о ядерном ударе будет принимать только президент России
25 сентября 2024, 23:50

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение об использовании ядерного оружия будет принимать исключительно верховный главнокомандующий.
«Президент России обозначил подходы к новой редакции основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Каждая ситуация, которая может дать основание для применения ядерной защиты, должна рассматриваться с учетом всех факторов, а окончательное решение об использовании ядерного оружия будет принимать верховный главнокомандующий», — отметил Медведев.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, подчеркивая, что оценка ситуации будет проводиться по совокупности факторов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия при агрессии против Белоруссии, так как она является частью Союзного государства. С этими словами он выступил на заседании Совета безопасности РФ, сообщает ТАСС.

Читайте также:

Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России

Россия рассмотрит ядерный удар как ответ на крупную воздушную атаку, заявил Путин

Путин: Россия всегда стремилась не допустить распространения ядерного оружия
#россия
#владимир путин
#президент
#медведев
#удар
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат ГД Шеремет прокомментировал заявления Зеленского на Ассамблее ООН
25 сентября 2024, 23:50

Депутат Государственной думы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет оценил выступление Владимира Зеленского на Ассамблее ООН показывает.
«Он явно решил взять за горло и Запад, и Америку. И партнеры увидели не покорную дворняжку, виляющую перед ними хвостом и радостно слизывающую подачки с ладони, а матерого кобелину, готового вцепиться, если не получит обещанного. И это Зеленский отчетливо им продемонстрировал трибуны ООН», — сказал Шеремет в беседе с argumenti.ru.

Таким образом, депутат считает, что Зеленский еще не понимает, что постепенно становится обузой для Запада, который уже понял, что мир будет дешевле, чем война.

При этом политик Олег Царёв в беседе с Царьградом считает, что в «мирном» плане Зеленского кроется капкан – притом не только для России, но и для США.

«Там ничего нет такого, чтобы война прекратилась: бить и бить, дать больше оружия ВСУ, ударить по России, чтобы русская армия ответила, а США и другие страны НАТО затем втянулись в противостояние. Поэтому, конечно, очень интересная терминология: "мирный» план"», — отметил Царев.

Напомним, 24 сентября 2024 года Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, категорически отверг возможность переговоров с Россией для урегулирования конфликта в Украине. Он подчеркнул, что «конфликт не может быть решен переговорами» и призвал к активным действиям.

Читайте также:

Стало известно отношение Запада к плану Зеленского

Зеленскому не удалось поговорить с Трампом во время поездки в США

Небензя обвинил Запад в создании шоу для Зеленского
#конфликт
#война
#шоу
#поездки
#депутат
#мир
#оон
#владимир зеленский
#запад
Следите за нашими новостями
в удобном формате