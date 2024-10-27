Президент Финляндии заявил о вступлении Украины в ЕС и НАТО

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Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина рано или поздно вступит в ЕС и НАТО, добавив, что об этом «позаботился Кремль». Его слова приводит немецкий журнал Spiegel, которому он дал интервью. При этом политик отказался называть конкретную дату вступления Украины в эти объединения.
«Рано или поздно, безусловно. И НАТО, и ЕС. <…> Я не могу назвать точную дату, но послание Кремлю однозначно: вы позаботились о том, чтобы это произошло», — считает финский президент.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина не может стать членом НАТО. Он подчеркнул, что страна, вовлеченная в вооруженный конфликт, не может присоединиться к альянсу. Вместо этого, по его словам, сейчас ведутся обсуждения по гарантиям безопасности для Украины в послевоенный период.
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