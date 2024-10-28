Зеленский призвал премьера Индии отказаться от нейтралитета по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Индии Нарендре Моди с требованием прекратить сотрудничать с Россией и отказаться от нейтралитета в вопросе украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью The Times of India.
Также украинский лидер высказался о том, как Индия может поспособствовать прекращению российско-украинского конфликта. Зеленский призвал Моди заблокировать экономику России, заявив, что именно это станет шагом навстречу миру. Он объяснил, что блокирование дешёвых энергоресурсов и оборонно-промышленного комплекса РФ приведёт к снижению возможностей Москвы вести боевых действия.
Ранее в этот день Зеленский заявил, что все участники саммита БРИКС в Казани, говорящие о нейтральной позиции и выражающие желание помогать в урегулировании конфликта, на самом деле поддерживают Россию.
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