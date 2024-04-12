Евросоюз признал обход санкций уголовным преступлением

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Евросоюз признал уголовным преступлением уход от санкций и их нарушение. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на утверждённую Советом ЕС директиву.
Документом предусматриваются минимальные правила преследования, которые применяются на уровне ЕС при нарушении или обходе санкций в государствах-членах. Теперь уголовная ответственность за это введена во всех странах Союза. В частности, речь идёт, например, об обходе запрета на поездки, торговле подсанкционными товарами и ведении запрещённой финансовой деятельности.
В Совете ЕС подчеркнули, что страны должны вводить соразмерные и эффективные наказания за подобные правонарушения. Самым максимальным наказанием будет лишение свободы. Также нарушителей могут дополнительно штрафовать.
Отмечается, что к ответственности могут быть привлечены и организации. Это возможно в том случае, если преступление совершено лицом, занимающим руководящую должность в компании. За это предусмотрено прекращение предпринимательской деятельности и отзыв разрешений на ведение экономической деятельности.
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В Совете ЕС подчеркнули, что страны должны вводить соразмерные и эффективные наказания за подобные правонарушения. Самым максимальным наказанием будет лишение свободы. Также нарушителей могут дополнительно штрафовать.
Отмечается, что к ответственности могут быть привлечены и организации. Это возможно в том случае, если преступление совершено лицом, занимающим руководящую должность в компании. За это предусмотрено прекращение предпринимательской деятельности и отзыв разрешений на ведение экономической деятельности.
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Анастасия Чинкова