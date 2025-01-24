Евросоюз призвал новые власти Сирии избавиться от военных баз России

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Евросоюз призвал новые власти Сирии «избавиться от иностранного военного присутствия», в том числе, от российских военных баз. Об этом сообщил высокопоставленный представитель ЕС в преддверии заседания глав МИД стран сообщества в беседе с журналистами.
Он сообщил, что Дамаску донесли условие для нормализации обстановки. Частью усилий должно стать избавление от иностранного военного присутствия или вмешательства. В частности, это касается как минимум трёх государств, включая Россию.
В ответ на это новые власти Сирии пообещали рассмотреть вопрос в ближайшем будущем.
При этом европейский чиновник уточнил, что не стал увязывать решение этого вопроса с началом отмены санкций ЕС против Сирии.
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В ответ на это новые власти Сирии пообещали рассмотреть вопрос в ближайшем будущем.
При этом европейский чиновник уточнил, что не стал увязывать решение этого вопроса с началом отмены санкций ЕС против Сирии.
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Анастасия Чинкова