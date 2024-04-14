Евросоюз прокомментировал атаку Ирана на Израиль

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Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на агрессию Ирана против Израиля в социальной сети X.
«ЕС решительно осуждает неприемлемое нападение Ирана на Израиль», – заявил глава дипломатии ЕС.
Тем временем президент Европейского совета Шарль Мишель призвал принять все меры для предотвращения эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
По оценкам американских чиновников, от 400 до 500 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет использованы для атаки на Израиль. Они также заявили, что беспилотники были запущены с территории Ирана, а также Ирака, Сирии, Ливана и Йемена.
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Александр Климов