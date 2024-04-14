США объявили о готовности сбивать иранские беспилотники

Фото: iStock/egiadone
Американские войска в Ираке и Сирии готовы сбивать иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а военные самолеты США приведены в боевую готовность, сообщает телеканал CBS.
Высокопоставленные американские чиновники заявил, что силы США «готовы к дальнейшим действиям Ирана и поддерживающих его сил».
Ранее сообщалось, что иранские хакеры отключили израильский «Железный купол», после чего Иран приступил к обстрелу еврейского государства баллистическими ракетами. Незадолго до этого стало известно, что атаку на Израиль совершили несколько стран.
Читайте также:
Росавиация объявила о запрете на полеты над Ираком, Израилем и Иорданией
Израиль нанес удары по «Хезболле» в качестве ответа на атаку Ирана
Обнаружено видео пророчества Жириновского о войне Израиля и Ирана
Александр Климов