Евросоюз рассматривает изменения правил членства из-за Украины

20 октября 2025, 11:08

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Евросоюз может пересмотреть правила вступления новых стран в объединение, предполагая, что на начальном этапе они не будут обладать полноценным правом вето на решения блока. Об этом сообщает издание Politico.