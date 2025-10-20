Евросоюз рассматривает изменения правил членства из-за Украины
Евросоюз может пересмотреть правила вступления новых стран в объединение, предполагая, что на начальном этапе они не будут обладать полноценным правом вето на решения блока. Об этом сообщает издание Politico.
По информации издания, идея направлена на преодоление сопротивления ряда государств-членов дальнейшему расширению ЕС, в частности – вето Венгрии на вступление Украины. Авторы инициативы считают, что временное ограничение полномочий новых членов позволит ускорить процесс интеграции, а также снизить риски политической блокировки на стадии реформ.
Как сообщил депутат Бундестага Антон Хофрайтер, будущие страны-члены должны будут отказаться от права вето до тех пор, пока не проведут реформу институтов Евросоюза, включая переход к голосованию квалифицированным большинством по большинству вопросов.
Инициативу активно продвигают такие страны, как Австрия и Швеция. Вместе с тем источники издания подчёркивают, что обсуждения пока носят неофициальный характер и находятся на ранней стадии. Для реализации такой схемы потребуется согласие всех текущих членов Евросоюза.
Действующая система ЕС предполагает, что по ключевым вопросам решения принимаются только на основе консенсуса, что нередко затрудняет или полностью блокирует процесс. В свете возможного расширения, европейские лидеры всё чаще поднимают вопрос о реформировании процедуры голосования и ограничении права вето.
Тем не менее, против сокращения полномочий отдельных стран уже выступили Франция и Нидерланды.
