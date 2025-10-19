Евродепутат пригрозила «переломать ноги» Зеленскому и не пустила его в парламент Румынии

19 октября 2025, 21:59

Депутат Шошоакэ угрозами помешала Зеленскому выступить в румынском парламенте

Владимир Зеленский

Депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоакэ заявила, что в 2023 году помешала Владимиру Зеленскому выступить в румынском парламенте. Об этом она сообщила в пресс-релизе на своей странице в одной из соцсетей.