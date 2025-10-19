Достижения.рф

Евродепутат пригрозила «переломать ноги» Зеленскому и не пустила его в парламент Румынии

Депутат Шошоакэ угрозами помешала Зеленскому выступить в румынском парламенте
Владимир Зеленский

Депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоакэ заявила, что в 2023 году помешала Владимиру Зеленскому выступить в румынском парламенте. Об этом она сообщила в пресс-релизе на своей странице в одной из соцсетей.



Тогда парламентарий заявила, что «ноги переломает» Зеленскому, если он попытается прийти в ведомство.

Политик также обвинила украинские власти в притеснении более миллиона румын на территории Украины, которым, по её словам, не дают говорить на родном языке и исповедовать православие.

Ранее, в мае, Шошоакэ выступала с критикой в адрес агрессивной политики европейских лидеров, призывая Брюссель быть защитником мира, а не продвигать конфликт. Она отметила, что жители стран ЕС не хотят войны и выступают против «пагубной внешней политики Евросоюза».

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0