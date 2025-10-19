Евродепутат пригрозила «переломать ноги» Зеленскому и не пустила его в парламент Румынии
Депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоакэ заявила, что в 2023 году помешала Владимиру Зеленскому выступить в румынском парламенте. Об этом она сообщила в пресс-релизе на своей странице в одной из соцсетей.
Тогда парламентарий заявила, что «ноги переломает» Зеленскому, если он попытается прийти в ведомство.
Политик также обвинила украинские власти в притеснении более миллиона румын на территории Украины, которым, по её словам, не дают говорить на родном языке и исповедовать православие.
Ранее, в мае, Шошоакэ выступала с критикой в адрес агрессивной политики европейских лидеров, призывая Брюссель быть защитником мира, а не продвигать конфликт. Она отметила, что жители стран ЕС не хотят войны и выступают против «пагубной внешней политики Евросоюза».
