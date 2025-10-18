Отец Илона Маска назвал Евросоюз гнусной организацией
ЕС является «гнусной организацией». Об этом РИА Новости сообщил отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол.
По его мнению, в текущих условиях у Европейского союза нет реальной власти. Эррол добавил, что ЕС вообще не должен существовать.
До этого агентство Bloomberg сообщило, что Европейский союз находится на грани важного переломного момента, и времени у Европы почти не осталось, чтобы сохранить место в жестоком и стремительно меняющемся мире. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Ранее стало известно, что Евросоюз может умереть к 2040 году в случае продолжения курса централизации полномочий в ущерб суверенитету государств-членов.
