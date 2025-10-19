В Европе увидели резкое сокращение объемов военной помощи ВСУ

19 октября 2025, 14:16

NZZ: объем поставок вооружений Европы в ВСУ упал на 57%

Фото: istockphoto/Wachira Wacharapathom

За лето 2025 года объёмы военных поставок от Евросоюза для нужд Украины сократились на 57%. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung 18 октября.