В Европе увидели резкое сокращение объемов военной помощи ВСУ
За лето 2025 года объёмы военных поставок от Евросоюза для нужд Украины сократились на 57%. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung 18 октября.
Издание напоминает, что в июне запустили инициативу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), по которой страны НАТО получили возможность закупать оружие для Украины у США. Однако на практике эффект от программы оказался гораздо менее значительным, чем ожидалось.
По данным NZZ, среднемесячные обязательства европейских государств упали с €3,8 млрд в первой половине года до €1,9 млрд летом. Также отмечается, что общий ежемесячный объём военной помощи от всех стран‑помощников примерно на 40% ниже уровня первой половины года.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, 23 сентября предупредил, что Украина не сможет продолжать боевые действия без поддержки Запада. Сокращение помощи приведёт к необратимым последствиям, и при полном прекращении поставок НАТО и США страна в течение двух недель окажется фактически банкротом — не в состоянии выплачивать зарплаты и пополнять резервы.
Читайте также: