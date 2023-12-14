Евросоюз предоставил Грузии статус кандидата в ЕС

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Главы государств и правительств стран Евросоюза приняли решение предоставить Грузии статус страны-кандидата в ЕС в рамках проведения саммита, который проходит в Брюсселе. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
«Евросовет предоставил Грузии статус кандидата», - написал он.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планировал приехать на саммит Европейского союза. Однако его визит был отменён. Как сообщается в статье издания Politico, это связано с тем, что пока абсолютно неясен результат обсуждения возможности присоединения Украины к объединению.
Причиной того, почему этого не произошло, называется именно неопределённость позиции ЕС по вступлению Украины в организацию. Например, венгерский премьер Орбан ранее предлагал вообще не выносить этот вопрос на повестку саммита, не исключая того, что его страна применит право вето в случае, если вопрос о присоединении Украины к ЕС будет решён положительно.
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Элина Позднякова