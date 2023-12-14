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Евросоюз предоставил Грузии статус кандидата в ЕС

Мишель: Евросоюз решил предоставить Грузии статус кандидата в ЕС
14 декабря 2023, 20:46
Фото: iStock/Diy1

Фото: iStock/Diy1

Главы государств и правительств стран Евросоюза приняли решение предоставить Грузии статус страны-кандидата в ЕС в рамках проведения саммита, который проходит в Брюсселе. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Евросовет предоставил Грузии статус кандидата», - написал он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планировал приехать на саммит Европейского союза. Однако его визит был отменён. Как сообщается в статье издания Politico, это связано с тем, что пока абсолютно неясен результат обсуждения возможности присоединения Украины к объединению.

Причиной того, почему этого не произошло, называется именно неопределённость позиции ЕС по вступлению Украины в организацию. Например, венгерский премьер Орбан ранее предлагал вообще не выносить этот вопрос на повестку саммита, не исключая того, что его страна применит право вето в случае, если вопрос о присоединении Украины к ЕС будет решён положительно.

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#ес
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Венгрия не одобрила начало переговором о членству Украины в ЕС
Орбан: членство Украины в ЕС - плохое решение
14 декабря 2023, 21:30

Фото: iStock/rarrarorro

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия осуждает решение Евросоюза о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС и оказывается в этом принимать участие.
«Членство Украины в ЕС - плохое решение. Венгрия не хочет быть частью этого плохого решения», - написал Орбан в своей соцсети.

По информации The Guardian, Орбан демонстративно покинул зал, когда лидеры ЕС голосовали за начало переговоров о членстве Украины.

Напомним, европейские лидеры в ходе саммита в Брюсселе приняли решение начать переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз. Об этом в соцсети X сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала перейти к переговорам о вступлении Украины и Молдавии в объединение, обусловив своё решение выполнением Киевом и Кишинёвом нескольких ранее согласованных условий.

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Евросоюз предоставил Грузии статус кандидата в ЕС
#соцсети
#ес
#венгрия
#евросоюз
#сво
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Австрия заблокировала 12-й пакет антироссийских санкций ЕС
Reuters: Австрия заблокировала принятие 12-го пакета антироссийских санкций ЕС
14 декабря 2023, 21:17

Фото: iStock/Cristina Ionescu

Австрия заблокировала принятие властями Евросоюза 12-го пакета антироссийских санкций из-за включения Raiffeisen Bank International в чёрный список Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.
Австрийские представители будут добиваться от украинского правительства исключения Raiffeisen Bank International из перечня «международных спонсоров войны». Как только это будет сделано, Австрия предоставит согласие на принятие нового пакета санкций в отношении России. 

Напомним, что Украина внесла австрийский Raiffeisen Bank в чёрный список в связи с тем, что российское подразделение банка после начала спецоперации продолжило свою работу на территории России. 

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#санкции
#евросоюз
#австрия
#украина
#банк
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Европа решила начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз
Мишель: Европа решила начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдавии
14 декабря 2023, 20:44

Фото: iStock/makaule

Европейские лидеры в ходе саммита в Брюсселе приняли решение начать переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз. Об этом в соцсети X сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала перейти к переговорам о вступлении Украины и Молдавии в объединение, обусловив своё решение выполнением Киевом и Кишинёвом нескольких ранее согласованных условий. 

Однако против начала переговорного процесса выступала Венгрия, которая настаивала на том, что в настоящее время не нужно выносить этот вопрос даже на обсуждение в саммите. Правительство государство предлагало вернуться к рассмотрению возможности вступления Украины в Евросоюз через 5-10 лет, когда будет выработана новая стратегия отношений со страной. 

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#украина
#молдова
#евросоюз
#переговоры
#правительство
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Российского посла вызвали в МИД Румынии из-за беспилотника
Посла РФ Кузьмина вызвали в МИД Румынии из-за падения дрона
14 декабря 2023, 20:24

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии после падения неизвестного беспилотника вблизи границы с Украиной в ночь с 13 на 14 декабря. Об этом сообщили в румынском ведомстве.
Отмечается, что госсекретарь внешнеполитического министерства по стратегическим делам Юлиан Фота выразил протест румынского правительства из-за очередного инцидента с неконтролируемым падением дрона, который использовался российскими военными для атаки на портовую инфраструктуры Украины. 

О падении беспилотника сообщали румынские военные, которые утверждают, что инцидент произошёл во время обстрела черноморской портовой инфраструктуры со стороны российских позиций. 

МИД Румынии выразило протест из-за нарушения воздушного пространства государства. 

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#румыния
#россия
#украина
#беспилотник
#мид
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Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета страны
Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на $883,7 млрд
14 декабря 2023, 20:04

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Палата представителей поддержала проект оборонного бюджета США на предстоящий финансовый год в размере 883,7 миллиардов долларов. Об этом гласят результаты голосования.
Днём ранее проект проекта бюджета с рекордным показателем одобрил сенат. Однако затем согласованная сумма была понижена с 886 до 883,7 миллиардов долларов. 

Отмечается, что в палате представителей за одобрение проекта проголосовали 310 законодателей, а против – 118. 

При этом, на помощь Украине выделено 800 миллионов долларов.

В настоящее время документ направлен президенту США Джо Байдену на подпись. 

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что у администрации США осталось лишь около одного миллиарда долларов для оказания помощи Украине. 

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#бюджет
#украина
#оборона
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Helsingin Sanomat: США получат доступ к 15 военным базам в Финляндии
14 декабря 2023, 19:13

Фото: РИА Новости/Стрингер

Правительство Финляндии заявило о намерении подписать с Соединенными Штатами соглашение об оборонном сотрудничеству. Согласно договору, американцы получат доступ к 15 финским военным базам.
По сообщению издания Helsingin Sanomat, эти военные объекты смогут использоваться американскими сухопутными, военно-морскими и военно-воздушными силами. Это оборонное соглашение (DCA, Defence Cooperation Agreement) планируется к подписанию 18 декабря в Вашингтоне, после чего оно должно быть ратифицировано парламентом Финляндии.

Большинство основных положений документа касаются статуса войск НАТО. Некоторые другие государства Североатлантического альянса, например, Литва, Латвия, Норвегия и Эстония, имеют с США аналогичные двусторонние соглашения.

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#нато
#латвия
#эстония
#литва
#финляндия
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Bild: Зеленский прибыл в Германию с необъявленным визитом
14 декабря 2023, 18:55

Фото: РИА Новости/Стрингер

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Германию с визитом, который ранее нигде не анонсировался. Его самолёт приземлился в аэропорту Франкфурта-на-Майне.
Как сообщает немецкое издание Bild, в самом аэропорту, в его окрестностях, да и во всей земле Гессен были приняты беспрецедентные меры безопасности. Были перекрыты даже некоторые дороги, что большая редкость для западных стран. Сообщается, что Зеленский направился не к Шольцу, а в Висбаден, где располагается штаб оказания военной помощи Украине.

Ранее сообщалось, что украинский президент намеревался посетить саммит стран Евросоюза, назначенный на 14-15 декабря. Однако этот визит был отменён из-за отсутствия определённости в вопросе возможности вступления Украины в ЕС.

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#дороги
#президент
#саммит
#меры
#ес
#зеленский
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Politico: Зеленский хотел ехать на саммит ЕС, но его визит был отменён
14 декабря 2023, 18:36

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский планировал приехать на саммит Европейского союза, проведение которого запланировано на 14-15 декабря. Однако его визит был отменён.
Как сообщается в статье издания Politico, это связано с тем, что пока абсолютно неясен результат обсуждения возможности присоединения Украины к объединению. В публикации указано, что в среде европейских политиков ходили упорные слухи, что украинский лидер приедет на саммит уже сегодня, 14 декабря.

Причиной того, почему этого не произошло, называется именно неопределённость позиции ЕС по вступлению Украины в организацию. Например, венгерский премьер Орбан ранее предлагал вообще не выносить этот вопрос на повестку саммита, не исключая того, что его страна применит право вето в случае, если вопрос о присоединении Украины к ЕС будет решён положительно.

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#саммит
#лидер
#право
#ес
#владимир зеленский
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Финляндия снова закрывает все КПП на границе с Россией
Yle: Финляндия снова полностью закрывает границу с Россией
14 декабря 2023, 18:36

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Правительство Финляндии приняло решение о закрытии КПП на границе с Россией спустя 24 часа после открытия. Об этом сообщает YIe, ссылаясь на слова министра внутренних дел страны Мари Рантанен.
По ее словам, причиной такого решения стали вновь прибывшие мигранты, которые обратились к властям с просьбой о предоставлении политического убежища. 

Прежде правительство Финляндии обвинило Россию в том, что она допускает к переходу границы лиц, которые не имеют при себе соответствующих документов. Якобы Москва намеренно способствует потоку незаконных мигрантов в страну. 

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала позицию Финляндии и заявила, что обвинения беспочвенные и необоснованные. Она также указала на то, что Москва готова обсудить возникшую ситуацию с привлечением пограничников.   

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