Орбан заявил, что не позволит ЕС начать переговоры о вступлении Украины

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не позволит ЕС начать переговоры о вступлении Украины в блок. Приводит его слова портал Mandiner.
Он добавил, что даже в том случае, если Венгрия будет в блоке единственной страной с подобной позицией, то она не изменит свое мнение. Орбан также указал на то, что реальное положение дел на Украине не позволит принять ее в союз и вести с ней переговоры о вступлении в него.
Премьер уверен, что переговоры с Украиной на сегодняшний день – ошибка.
Прежде сообщалось, что Евросоюз разморозит финансы из фондов, которые в настоящее время принадлежат стране, но в том случае, если Будапешт одобрит очередной пакет финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро.
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Премьер уверен, что переговоры с Украиной на сегодняшний день – ошибка.
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Анастасия Крестьянова