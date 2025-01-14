Евросоюз утвердил приглашение Швейцарии в «военный Шенген»

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Совет Европейского Союза официально одобрил приглашение Швейцарии присоединиться к программе «военного Шенгена». Она направлена на ускорение и упрощение переброски войск по территории Европы без задержек на границах.
Заявка Швейцарии на участие была подана в сентябре 2024 года, и теперь страна сможет присоединиться к проекту.
В рамках программы Постоянного структурированного оборонного партнерства (PESCO), проект «военной мобильности» служит важным инструментом стандартизации процедур для свободного перемещения войск НАТО в Европе. Решение о принятии Швейцарии подтверждает соответствие страны условиям программы и предполагает значительную добавочную ценность для сотрудничества.
Разработка проекта началась в 2018 году совместно ЕС и НАТО. Еще до начала специальной военной операции России на Украине в программу успели войти США, Канада, Великобритания и Норвегия.
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В рамках программы Постоянного структурированного оборонного партнерства (PESCO), проект «военной мобильности» служит важным инструментом стандартизации процедур для свободного перемещения войск НАТО в Европе. Решение о принятии Швейцарии подтверждает соответствие страны условиям программы и предполагает значительную добавочную ценность для сотрудничества.
Разработка проекта началась в 2018 году совместно ЕС и НАТО. Еще до начала специальной военной операции России на Украине в программу успели войти США, Канада, Великобритания и Норвегия.
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Мария Моисеева