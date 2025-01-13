«Засунул в меня палец и потрогал грудь»: украинский фотограф насиловал малолетних. Кто из звезд заступился за педофила?

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В ноябре 2020 года на Украине задержали известного звездного фотографа Александра Ктиторчука, уроженца Житомирской области, по обвинению в развращении несовершеннолетних моделей. На днях суд признал его виновным и назначил наказание в виде 12 лет 10 месяцев. Сам фотограф объяснил, что не может наслаждаться красотой женского тела без прикосновений. Что он делал со своими моделями, рассказывает «Радио 1».
Насиловал несовершеннолетних моделей
Спустя четыре года следствия прокурорам удалось доказать суду, что в период 2017–2020 годов Ктиторчук насиловал малолетних и несовершеннолетних девушек и совершал в отношении них развратные действия во время фотосессий.
Суд посчитал фотографа виновным в изнасиловании, растлении и изготовлении предметов порнографического характера. Ему также запретили три года занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с работой с малолетними и несовершеннолетними.
При этом Ктиторчук признал свою вину и даже возместил потерпевшим нанесенный моральный ущерб. При этом треть назначенного наказания он уже отбыл в заключении, находясь в СИЗО, пока шло следствие.
Эротические и детские фотосессии
Ктиторчук специализировался на эротических и детских фотосессиях. В своих соцсетях он часто публиковал свои работы. При этом он сам говорил, что любимым жанром фотохудожника является ню-фотография. В его соцсетях много фотографий в стиле ню и снимков с юными моделями.
Еще до предъявления обвинений мужчина неоднократно говорил о том, что не может восхищаться женским телом без прикосновений. А в одном из интервью и вовсе заявил, что «спит со многими своими моделями».
Александр Ктиторчук (Фото: соцсети)
Оборудовал спальню в автобусе
На момент задержания Ктиторчуку было было 56 лет. Силовики взяли его в его же арт-студии. При обыске в автомобиле фотографа обнаружили спальное место. Позже стало известно, что именно там он совершал действия сексуального характера с несовершеннолетними.
Жертвами звездного фотографа-педофила стали 15-летняя жительница Киева, 17-летняя модель и многие другие неустановленные малолетние девушки.
Жертвы Ктиторчука
После задержания фотографа модель Светлана Коваль написала пост в своей соцсети, что также стала жертвой Ктирточука, когда ей было 17 лет. Она тогда рассказала журналистам, что мужчина ее изнасиловал во время участия в шоу «Шанс.Model.Ua» на телеканале «Интер». Тогда он еще был одним из самых известных медийных фотографов Украины.
«Он проник в меня пальцем, я была в шоке от этого. Ладно, раздел, где-то прикоснулся, но что такое происходит — я была вообще в ступоре. Я пыталась отстраниться, но он меня держал и уговаривал, как будто что-то для моего блага делает», — рассказывала Коваль журналистам.
По словам девушки, Ктиторчук также пытался трогать ее грудь, и это «было противно».
Также Коваль предложила специальный хэштег ЖертвиКтитора и призвала жертв насилия делиться своими историями.
Украинский шоу-бизнес заступился за Ктиторчука
После ареста первый муж Ани Лорак продюсер Юрий Фалеса публично заступился за него, написал большой пост в защиту фотографа, однако позже удалил его.
Украинская светская львица и модель Светлана Вольнова также в интервью журналистам рассказывала, что Александр является хорошим и светлым человеком. Именно он дал старт ее карьере, поэтому ничего плохого девушка о мужчине сказать не могла. При этом она допустила, что «его погубила любовь к женской красоте, которую он всегда выслеживал, смотрел».
Остап Ступка, актер киевского театра имени Ивана Франко, рассказал журналистам, что Ктиторчук — прекрасный человек. При этом он добавил, что шокирован тем, в чем его обвиняют.
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