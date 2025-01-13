«Засунул в меня палец и потрогал грудь»: украинский фотограф насиловал малолетних. Кто из звезд заступился за педофила?

В ноябре 2020 года на Украине задержали известного звездного фотографа Александра Ктиторчука, уроженца Житомирской области, по обвинению в развращении несовершеннолетних моделей. На днях суд признал его виновным и назначил наказание в виде 12 лет 10 месяцев. Сам фотограф объяснил, что не может наслаждаться красотой женского тела без прикосновений. Что он делал со своими моделями, рассказывает «Радио 1».