Байден признал, что США создали угрозу ядерной войны с РФ из-за Киева

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Президент США Джо Байден в своей последней внешнеполитической речи заявил, что поддержка Украины со стороны Вашингтона сопровождалась риском ядерного конфликта с Россией. Об этом пишет РИА Новости. Однако, по словам американского лидера, угрозу удалось нейтрализовать.
Байден подчеркнул, что главными задачами его администрации были объединение международного сообщества для защиты Украины и предотвращение войны между ядерными державами. Политик считает, что обе цели достигнуты, и его команда заложила основу для работы следующего руководства страны.
Американский президент назвал внешнеполитические успехи своего правительства значимыми и выразил уверенность в том, что они окажут долгосрочное влияние на международные отношения.
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«Нужно делать еще больше. Мы не можем уйти. Мы объединили 50 стран, чтобы поддержать Украину, не только в Европе, впервые в Азии», — добавил Байден, утверждая, что «заложил почву» для дальнейшей поддержки Киева командой Дональда Трампа.
Американский президент назвал внешнеполитические успехи своего правительства значимыми и выразил уверенность в том, что они окажут долгосрочное влияние на международные отношения.
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Мария Моисеева