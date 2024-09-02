Евросоюз выразил Монголии обеспокоенность в связи с визитом Путина из-за ордера МУС

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Евросоюз выразил Монголии свою «обеспокоенность» из-за предстоящего визита в страну президента России Владимира Путина. Об этом официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали сообщила в беседе с журналистами.
Отмечается, что беспокойство вызвано, помимо прочего, ордером Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина.
Массрали заявила, что Монголия имеет право развивать собственные международные связи, опираясь на собственные интересы. Однако с 2002 года страна является участником Римского статута МУС, что накладывает на неё ряд юридических обязательств.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что у России с Монголией нет никаких проблем, связанных с решением МУС.
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Массрали заявила, что Монголия имеет право развивать собственные международные связи, опираясь на собственные интересы. Однако с 2002 года страна является участником Римского статута МУС, что накладывает на неё ряд юридических обязательств.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что у России с Монголией нет никаких проблем, связанных с решением МУС.
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Анастасия Чинкова