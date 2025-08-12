Евросоюз втрое ускорил строительство оборонных предприятий
Площадь европейских оборонных заводов увеличивается в три раза быстрее, чем ранее, и уже превышает семь миллионов кв.м. Об этом пишет газета Financial Times (FT).
Отмечается, что в период с 2024 по 2025 год площадь заводов, которые производят вооружение, увеличилась на 2,8 миллиона кв.м, в то время как с 2020 по 2021 рост площадей составил 790 тысяч кв.м.
Наибольший рост показал завод по производству боеприпасов и взрывчатки в городе Варпалота в Венгрии. Он принадлежит германской компании Rheinmetall и венгерской государственной оборонной компании N7 Holding.
Бывший руководитель НАТО Уильям Альберк заявил, что ускоренный рост европейских оборонных предприятий представляет собой «глубокие и структурные изменения», которые в конечном итоге приведут к трансформации всего оборонного сектора в долгосрочной перспективе.
FT предполагает, что такая динамика связана с желанием стран ЕС продолжать оказывать военную помощь Украине, а также с возможным ослаблением роли США в обороне Европы.
