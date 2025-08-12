В России пригрозили НАТО ударами по столицам при атаке на Калининградскую область
Депутат Госдумы Андрей Колесник предупредил страны НАТО о серьёзных последствиях возможной атаки на Калининградскую область. По его словам, в случае агрессии альянса Россия может ответить утратой европейских столиц стран-участниц.
Угрозы безопасности Калининградской области со стороны НАТО обсуждаются уже несколько лет. В июле генерал Кристофер Донахью заявлял о планах альянса оперативно подавить оборонительный потенциал российских сил в регионе.
Позже глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер также высказался о возможной провокации НАТО против Калининграда, что усиливает напряжённость вокруг стратегически важной территории.
Депутат Колесник в беседее с «Лентой.ру» призвал западные страны отказаться от агрессивных планов, предупреждая, что любые попытки нападения будут иметь серьёзные последствия для безопасности Европы.
