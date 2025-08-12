В России пригрозили НАТО ударами по столицам при атаке на Калининградскую область

12 августа 2025, 10:36

Депутат Колесник: НАТО потеряет все столицы при атаке на Калининградскую область

Фото: iStock/Michele Ursi

Депутат Госдумы Андрей Колесник предупредил страны НАТО о серьёзных последствиях возможной атаки на Калининградскую область. По его словам, в случае агрессии альянса Россия может ответить утратой европейских столиц стран-участниц.