В России пригрозили НАТО ударами по столицам при атаке на Калининградскую область

Фото: iStock/Michele Ursi

Депутат Госдумы Андрей Колесник предупредил страны НАТО о серьёзных последствиях возможной атаки на Калининградскую область. По его словам, в случае агрессии альянса Россия может ответить утратой европейских столиц стран-участниц.



Угрозы безопасности Калининградской области со стороны НАТО обсуждаются уже несколько лет. В июле генерал Кристофер Донахью заявлял о планах альянса оперативно подавить оборонительный потенциал российских сил в регионе.

Позже глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер также высказался о возможной провокации НАТО против Калининграда, что усиливает напряжённость вокруг стратегически важной территории.

Депутат Колесник в беседее с «Лентой.ру» призвал западные страны отказаться от агрессивных планов, предупреждая, что любые попытки нападения будут иметь серьёзные последствия для безопасности Европы.

Анастасия Чинкова

