КНДР объявила о мерах по повышению ядерного сдерживания из-за действий США

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Пхеньян вынужден принять меры из-за проведенных США ядерных испытаний. Об этом заявил представитель МИД КНДР, приводит его слова северокорейское Центральное телеграфное агентство.
Прежде США провели ядерное испытание. КНДР заявила, что такие действия Вашингтона ведут к обострению мировой гонки ядерных вооружений. В связи с этим Пхеньян вынужден принять меры.
По словам представителя дипломатического ведомства КНДР, страна готовится к стратегической нестабильности из-за односторонних действий США.
Прежде сообщалось, что Сеул вводит санкции против компаний и граждан РФ из-за ядерной программы КНДР. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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По словам представителя дипломатического ведомства КНДР, страна готовится к стратегической нестабильности из-за односторонних действий США.
Прежде сообщалось, что Сеул вводит санкции против компаний и граждан РФ из-за ядерной программы КНДР. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова