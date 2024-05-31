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Евросоюз ввёл санкции против губернатора Приморского края Олега Кожемяко за содействие развитию военного сотрудничества России и КНДР. Об этом сообщается в заявлении Совета Евросоюза, которое опубликовано в «Официальном журнале ЕС».
Отмечается, что ограничения также введены против «Восточной стивидорной компании», которая якобы занималась поставкой в Россию боеприпасов из Северной Кореи.
Из заявления следует, что Кожемяко играл ключевую роль при организации официального визита в Россию главы КНДР Ким Чен Ына в сентябре прошлого года. Тогда же Кожемяко подарил лидеру военную форму и оружие, ввезённые в КНДР для изучения путём обратной инженерии. Такой шаг является нарушением санкции ООН на поставки вооружения.
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Анастасия Чинкова