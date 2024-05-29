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WP: США могут ввести санкции против КНР за помощь России

29 мая 2024, 13:11
Фото: istockphoto/designer491

Фото: istockphoto/designer491

США могут ввести ограничительные меры в отношении Китая за приписываемые китайской стороне поставки ключевых технологий России, а также снять санкции на применение Киевом американских вооружений для атак по российской территории. Об этом сообщает газета The Washington Post.
По словам обозревателя издания Дэвида Игнейшеса, Байден не исключает эти «две новые жесткие контрмеры для борьбы с успехами России на Украине».

«Чтобы противостоять российским продвижениям на Украине, президент Байден рассматривает две новые жесткие контрмеры: наказать Китай за поставки ключевых технологий Москве и снять ограничения на использование Украиной американского оружия малой дальности для атак внутри России», – говорится в статье.



До этого в Госдепе отмечали, что власти США не меняют своей позиции, касающейся запрета на использование Киевом американского оружия для ударов по территории РФ. К слову, на Западе тревожатся из-за предупреждения российского президента Владимира Путина об ударах по России.

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#мир
#санкции
#сша
#россия
#китай
В Кремле ответили на вопрос об ударе ВСУ по ядерному щиту в Армавире
Песков: о последствиях удара ВСУ по стратегическому объекту следует спросить МО
29 мая 2024, 13:30

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об ударе ВСУ по стратегическому объекту на Кубани — системе предупреждения о ракетном нападении, пишет ТАСС.
Спикер Кремля заявил, что вопрос об атаках по объектам в Армавире следует задать Министерству обороны РФ.
«Вопрос специфический, я рекомендую адресовать его в наше оборонное ведомство», — заявил Песков.

Напомним, 25 мая стало известно об атаке ВСУ по системе предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Краснодарском крае. Стратегический объект, расположенный в Армавире, предназначен для обнаружения ракет и космических объектов. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин одним из первых прокомментировал случившееся и заявил, что такие действия провоцируют третью мировую войну.

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#дмитрий рогозин
#всу
#песков
#рф
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Спикер парламента Грузии намерен подписать закон об иноагентах вместо президента
29 мая 2024, 13:00

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили намерен подписать закон об иноагентах вместо президента. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
По его словам, президент страны Саломе Зурабишвили не подпишет закон, который накануне законодательный орган принял, преодолев её вето. В связи с этим, документ подпишет он сам.

Отмечается, что закон после преодоления вето отправляется на повторную подпись президенту в течение трёх дней. Если глава государства за пять дней не подписывает его, то подпись вправе поставить спикер парламента. После этого документ вступит в силу.

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#грузия
#закон
#иностранный агент
#президент
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Spiegel: в Европарламенте проходят обыски по делу о «влиянии России»
29 мая 2024, 12:48

Фото: iStock/olrat

В зданиях Европарламента в Брюсселе и французском Страсбурге проводятся обыски по делу о предполагаемом «влиянии России». Об этом пишет немецкое издание Spiegel.
Предполагается, что рейды связаны с делом вокруг пророссийского новостного портала Voice of Europe. Он, как сообщает издание, находится в центре российской операции влияния.

В материале приводятся обыски в офисе Гийома П., который является сотрудником нидерландского парламентария Марселя де Граафа. Уточняется, что Гийом ранее работал с депутатом от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Максимилианом Кра.

Ранее СМИ Чехии опубликовали статью, в которой заявляли, что несколько европейских политиков якобы финансировались порталом Voice of Europe для распространения пророссийских нарративов, включая конфликт на Украине. В материале указали только на депутата «Альтернативы для Германии» Петра Быстрона.

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#обыски
#евросоюз
#россия
#сми
#политика
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Трамп заявил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы находился у власти в США
WP: экс-президент США Трамп заявил, что бомбил бы Москву и Пекин
29 мая 2024, 12:31

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что бомбил бы Москву в случае ввода российских войск на Украину. Об этом пишет издание The Washington Post.
Отмечается, что Трамп в ходе одного мероприятия по сбору средств заявил, что бомбил бы Москву, если бы российские войска вошли на Украину, и Пекин, если бы китайские войска вошли на Тайвань. Он подчеркнул, что сделал бы это, если бы находился на посту президента.

Журналист, написавший статью, уточнил, что экс-президент часто позволяет себе такие высказывания при обсуждении внешней политики США,

Ранее, 26 мая, Трамп в ходе выступления на Либертарианском национальном съезде в Вашингтоне заявил, что в случае избрания его президентом первым делом добьётся прекращения российско-украинского конфликта.

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#дональд трамп
#сша
#россия
#китай
#обстрел
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Лавров: США попросят азиатские страны предоставить места для размещения ракет
29 мая 2024, 12:15

Фото: сайт Кремля

Москва полагает, что Соединённые Штаты, помимо Филиппин, могут обратиться и к другим государствам Азии с просьбой о предоставлении территорий для размещения ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, американцы вышли из договора по ракетам средней и меньшей дальности для того, чтобы «осваивать новые просторы», включая Филиппины. На встрече с руководителями иностранных дипломатических миссий, посвящённой вопросу урегулирования ситуации вокруг Украины, глава российского МИД не исключил, что и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона получат похожие просьбы о предоставлении территории для размещения подобных вооружений.

Выполнение своих обязательств в рамках Договора по ракетам средней и меньшей дальности США приостановили в феврале 2019 года. Недавно командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе заявил о намерении разместить американские ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайшее время.

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#сша
#мид
#страны
#ракеты
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Названы причины истерики Запада из-за закона об иноагентах в Грузии
Политолог Хидирбегишвили: Реакция Запада вызвана политикой Грузии
29 мая 2024, 12:06

Фото: iStock/Denis Kabanov

Политолог Арно Хидирбегишвили заявил, что закон об иноагентах в Грузии вызвал истеричную реакцию Запада из-за политики, которую ведёт страна.
Так, он отметил, что Грузия отказалась вести войну против России, присоединяться к антироссийским санкциям, из-за чего Запад стремится сменить там власть.

Сам закон об иноагентах в Грузии специалист назвал «беззубым».

«Приклеено уже: раз агент — значит, российский агент. Раз плохой закон — значит, российский закон. <…> Но это уже ксенофобия», — добавил в беседе с RT Хидирбегишвили.

До этого сообщалось, что спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подпишет закон об иностранных агентах вместо президента страны Саломе Зурабишвили. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, парламенту государства всё-таки удалось преодолеть вето президента по поводу этого закона.

Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в измене родине.

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#закон
#власть
#грузия
#страны
#меры
#парламент
#запад
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Раскрыты новые опасения Зеленского
Telegraph: Зеленский понимает, что у Украины осталось мало времени
29 мая 2024, 11:40

Владимир Зеленский понимает, что у Киева мало времени в конфликте с Россией, который отходит на второй план в международном сообществе. Об этом пишет газета Telegraph.
Издание привело в пример отказ президента США Джо Байдена посетить саммит по Украине, который состоится в Швейцарии. По мнению автора статьи, в последнее время лидеры стран Запада всё больше внимания уделяют внутриполитическим вопросам, а конфликт на Украине отходит на второй план.

«Зеленский, похоже, осознает, что у Украины осталось мало времени: на выходных он призвал президента США Джо Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина принять участие в предстоящем мирном саммите по Украине в Швейцарии для достижения настоящего мира», — говорится в статье.

При всём этом Россия становится всё сильнее, а у Украины остаётся несколько месяцев на оказание сопротивления.

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#сша
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#конфликт
#план
#саммит
#зеленский
#байден
#володин
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«Закон – что дышло»: Песков рассказал о посягательствах на законодательство Украины
Песков заявил, что на законодательство Украины не раз посягали
29 мая 2024, 11:35

Фото: сайт Кремля

Законодательство Украины неоднократно подвергалось посягательствам. Там точно «закон – что дышло», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что на украинское законодательство неоднократно посягали. Там «что только не творили» с Конституцией и законами.

По словам Пескова, нынешняя ситуация с украинским законодательством, которая касается легитимности нынешних киевских властей и, в частности, президента страны Владимира Зеленского, требует юридической квалификации.

Представитель Кремля добавил, что эта ситуация не потерпит отсутствия такой квалификации.

Напомним, что срок полномочий украинского президента Владимира Зеленского истёк 20 мая. Выборы должны были состояться 31 марта, но их отменили из-за военного положения.

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#дмитрий песков
#украина
#закон
#политика
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Было или не было: Китай «воздержался» от поставок оружия РФ после звонка Байдена
The Washington Post: КНР отказалась отправлять РФ оружие после звонка Байдена
29 мая 2024, 11:18

Фото: istockphoto/ArisSu

КНР после начала конфликта на Украине был якобы готов отправить России оружие, однако «воздержался» якобы после звонка американского президента Джо Байдена. Об этом сообщил обозреватель издания The Washington Post, ссылаясь на неназванных чиновников.
В сообщении сказано, что глава США в ходе беседы якобы заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Штаты в случае поставок оружия РФ «ответят», такое заявление Байдена вызвало в Пекине недовольство, а Си Цзиньпин, по утверждению издания, спросил, не угрожают ли таким образом Штаты Китаю.

«Оно (вооружение – Прим. ред.) было готово к отправке, когда Байден позвонил Си (Цзиньпину), чтобы предупредить его, что США ответят, что вызвало... сердитую ответную реакцию Си, который спросил, угрожает ли ему Байден. С момента этого выяснения отношений Си воздерживался от прямых поставок оружия», – сказано в статье.

Россия продолжает спецоперацию на Украине. Страны Запада и ЕС на этом фоне стали поставлять вооружения ВСУ.

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#си цзиньпин
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