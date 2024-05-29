WP: США могут ввести санкции против КНР за помощь России

Фото: istockphoto/designer491
США могут ввести ограничительные меры в отношении Китая за приписываемые китайской стороне поставки ключевых технологий России, а также снять санкции на применение Киевом американских вооружений для атак по российской территории. Об этом сообщает газета The Washington Post.
По словам обозревателя издания Дэвида Игнейшеса, Байден не исключает эти «две новые жесткие контрмеры для борьбы с успехами России на Украине».
До этого в Госдепе отмечали, что власти США не меняют своей позиции, касающейся запрета на использование Киевом американского оружия для ударов по территории РФ. К слову, на Западе тревожатся из-за предупреждения российского президента Владимира Путина об ударах по России.
Читайте также:
Трамп заявил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы находился у власти в США
Лавров: США попросят азиатские страны предоставить места для размещения ракет
«Риск нереален»: в США высказались об эскалации конфликта на Украине
«Чтобы противостоять российским продвижениям на Украине, президент Байден рассматривает две новые жесткие контрмеры: наказать Китай за поставки ключевых технологий Москве и снять ограничения на использование Украиной американского оружия малой дальности для атак внутри России», – говорится в статье.
До этого в Госдепе отмечали, что власти США не меняют своей позиции, касающейся запрета на использование Киевом американского оружия для ударов по территории РФ. К слову, на Западе тревожатся из-за предупреждения российского президента Владимира Путина об ударах по России.
Читайте также:
Трамп заявил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы находился у власти в США
Лавров: США попросят азиатские страны предоставить места для размещения ракет
«Риск нереален»: в США высказались об эскалации конфликта на Украине
Никита Кротов