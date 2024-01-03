Евросоюз ввёл санкции против российской компании АЛРОСА

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Евросоюз внёс в санкционный список крупнейшего российского и мирового производителя алмазов компанию АЛРОСА. Санкции также затронут генерального директора фирмы Павла Маринычева.
Российская компания объединяет группу алмазодобывающих предприятий. АЛРОСА занимается разработкой месторождений, добычей, обработкой камней и продажей сырья и занимает одну из ведущих позиций в мире по общему объёму добываемых драгоценных камней.
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Александр Бойцов