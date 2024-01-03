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Евросоюз ввёл санкции против российской компании АЛРОСА

03 января 2024, 13:25
Фото: istockphoto/AlexLMX

Фото: istockphoto/AlexLMX

Евросоюз внёс в санкционный список крупнейшего российского и мирового производителя алмазов компанию АЛРОСА. Санкции также затронут генерального директора фирмы Павла Маринычева.

Информация об этом появилась в официальном журнале ЕС. В материале указано, что АЛРОСА задействована в том экономическом секторе, который обеспечивает значительные доходы российскому правительству и представителям политической власти. А российские министры и политики ответственны за «аннексию Крыма и дестабилизацию обстановки на Украине», утверждается в документе.

Российская компания объединяет группу алмазодобывающих предприятий. АЛРОСА занимается разработкой месторождений, добычей, обработкой камней и продажей сырья и занимает одну из ведущих позиций в мире по общему объёму добываемых драгоценных камней.

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#доходы
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#санкции
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Украинский политик Медведчук назвал три роковые ошибки Зеленского
Медведчук: Зеленский потерпел крах из-за перехода на нацистскую идеологию
03 января 2024, 13:21

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский совершил несколько ошибок, которые привели его к краху. Об этом заявил лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
По его словам, первой ошибкой украинского президента стало привлечение во власть непрофессионалов. Медведчук утверждает, что Зеленский вошёл в политику по привычным для него законам шоу-бизнеса и именно по ним продолжил управление страной.

Так, привлечение в политические круги людей «якобы из народа» является эффектным представлением, но с точки зрения интересов страны оно несёт негативные последствия.

Следующей ошибкой Зеленского политик назвал «переход на нацистскую идеологию». Медведчук подчеркнул, что такие взгляды способны сделать из команды президента «воинов света», а все прочие обвиняются в работе на Россию, являющуюся «вселенским злом».

Переоценка помощи западных союзников стала очередной ошибкой главы государства. Зеленский, не являющийся профессионалом, наивно верил в то, что поддержка Запада перекроет все риски конфликта с российской стороной.

В завершении Медведчук подчеркнул, что Зеленскому придётся заплатить за совершённые ошибки.

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#владимир зеленский
#украина
#политика
#удар
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Президент Токаев: Казахстану пытались навязать модель двоевластия
03 января 2024, 12:15

Фото: сайт Кремля

В Казахстане наблюдались попытки со стороны определённых политических сил навязать стране модель двоевластия. Это происходило после того, как в 2019 году свой пост покинул президент Нурсултан Назарбаев.
Об этом рассказал нынешний казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев. В беседе с изданием Egemen Qazaqstan действующий президент отметил, что действия представителей неких политических кругов в этом направлении отличались целенаправленностью и высокой степенью организованности.

По его словам, в те годы политические манипуляторы сумели создать некий параллельный центр власти. Токаев напомнил, что тогда в республике наряду с президентом и верховным главнокомандующим действовал также председатель Совета безопасности в лице бывшего президента. Это явилось причиной некой властной коллизии и стало одной из предпосылок массовых беспорядков в январе 2022 года.

«Потому что заговорщики пытались использовать в своих интересах изобретенную модель двоевластия — тандема», — пояснил Токаев.

Он рассказал, что в те дни прямо заявил Назарбаеву, на протяжении 30 лет руководившему Казахстаном, об опасности любых политических игрищ, которые могут привести страну к краху. Не должно быть в республике старшего и младшего президентов, заключил нынешний лидер страны.

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#президент
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#лидер
#казахстан
#власть
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Песков прокомментировал сообщения о скором «сенсационном заявлении» Путина
Песков опроверг слухи о скором сенсационном заявлении Путина
03 января 2024, 12:12

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Сообщения Telegram-каналов о якобы готовящемся «сенсационном заявлении» президента России Владимира Путина о мировой безопасности являются фейковыми. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что распространившаяся информация не соответствует действительности.

Отмечается, что накануне вечером Telegram-канал «Политджойстик», принадлежащий профессору ВШЭ Марату Баширову, опубликовал пост. В нём сообщалось, что в ближайшие дни российский президент сделает сенсационное заявление, касающееся мировой безопасности. В частности, речь должна якобы пойти об Украине. При этом отмечалось, что речь Путина будет не ультиматумом, а «жёстким по своим параметрам» заявлением.

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#безопасность
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Постпредство РФ: Не осудив удары по Белгороду, ОБСЕ приняла сторону Киева
03 января 2024, 11:26

Фото: istockphoto/ricochet64

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид однозначно принял сторону киевских властей. Это стало ясно, когда от неё не последовало ни одного слова осуждения обстрелов Белгорода.
Об этом заявили сотрудники постоянного представительства России при организации в своём официальном телеграм-канале. В сообщении указано, что ныне председательствующая в ОБСЕ Мальта и секретариат организации строго следуют взятому ранее курсу на предвзятые и односторонние оценки ситуации на Украине. Ни один голос не раздался в осуждение варварской атаки ВСУ на Белгород, в результате которой погибли десятки мирных жителей, в том числе дети.

Накануне фрау Шмид и министр иностранных дел Мальты Ян Борг выступили с совместным заявлением, в котором осудили «российские удары по Украине» при этом ни словом не обмолвившись о террористических атаках со стороны киевского режима. В российском представительстве заявили, что подобными действиями руководство ОБСЕ продолжает уверенный курс на окончательное обрушение организации.

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Миллионы американцев могут перед выборами лишиться доступа в интернет
Politico: 22 миллиона американцев могут перед выборами остаться без интернета
03 января 2024, 10:25

Фото: istock / rarrarorro

22 миллиона граждан США могут остаться без интернета накануне президентских выборов. Об этом предупреждает издание Politico

По данным информагенства, если Конгрессу не удастся найти способ финансирования «Программы доступной связи», то федеральное правительство Америки должно будет свернуть эту программу, которая помогает малообеспеченным слоям населения оплачивать услуги связи.

«Если финансирование закончится, миллионы американцев окажутся без связи», — цитирует издание слова члена палаты представителей Дорис Мацуи.
Напомним, президентские выборы в США должны состояться 5 ноября 2024 года.

До этого сообщалось, что государственный долг Штатов перевалил за отметку в 34 триллиона долларов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#правительство
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#услуги
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Мировые проблемы невозможно решить без России, заявил Токаев
Токаев: с Луны ясно, что мировые проблемы невозможно решить без России
03 января 2024, 10:15

Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

Без России невозможно решить ни одну из мировых проблем. С такой позицией в интервью изданию Egemen Qazaqstan («Суверенный Казахстан») выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и играет важную роль во всей мировой политике.

По его словам, «ясно с Луны», что все государства учитывают позицию российской стороны, поэтому ни одна проблема мирового масштаба не может быть решена без участия и решения страны.

Также Токаев подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин является человеком, словом и делом влияющим на глобальный климат.

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#политика
#владимир путин
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CENTCOM: Несколько торговых судов были атакованы хуситами в Красном море
03 января 2024, 09:12

Фото: istockphoto/vadimrysev

Несколько коммерческих судов под флагами разных стран подверглись атакам хуситов в южной части акватории Красного моря. С территории Южного Йемена, где правит хуситская группировка «Ансар Алла», были запущены несколько баллистических ракет.
Об этом в своей социальной сети X (бывший Twitter) сообщили представители Центрального командования США (CENTCOM). Американцы подчеркнули в своём сообщении, что группировка хуситов, постоянно атакующая торговые суда, неизменно поддерживается Ираном.

О каких-либо повреждениях кораблей в результате ракетных ударов в районе Баб-эль-Мандебского пролива не сообщается, равно как не уточняется государственная принадлежность торговых судов. В информационном сообщении указано, что это уже 24-е нападение на коммерческие корабли в южной части Красного моря с 19 ноября. Многие логистические компании из-за постоянной угрозы со стороны хуситов ищут альтернативные маршруты взамен привычных. Грузы в различные страны доставляются с большой задержкой.

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#ракета
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В Иране надеются на появление секретариата в БРИКС при России
Замглавы МИД Ирана: Россия сможет образовать секретариат в БРИКС
03 января 2024, 04:50

Фото: iStock/hamzehsh12

Заместитель главы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари в интервью РИА Новости выразил мнение, что Россия может инициировать создание секретариата в рамках БРИКС, что со временем может превратиться в постоянный орган управления.
Он отметил, что отсутствие секретариата в БРИКС приводит к тому, что каждая председательствующая страна хранит информацию по работе организации, не передавая ее последующему председательствующему государству. Сафари выразил заинтересованность Ирана в формировании секретариата в БРИКС как можно скорее.

Замминистр также поздравил Россию с началом ее председательства в БРИКС и выразил благодарность Москве за поддержку вопроса о принятии Ирана в эту организацию в качестве полноправного члена. Он предположил, что Россия сможет помочь Ирану и новым членам БРИКС в достижении их целей в рамках этого объединения.

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#россия
#брикс
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В ООН призвали защитить мирное население после ударов по Белгороду
УВКПЧ ООН: нужно защитить мирное население России и Украины
03 января 2024, 03:46

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

В свете гибели мирных граждан в России и на Украине Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к снижению напряженности и защите гражданского населения.
Сообщение появилось в официальном аккаунте Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в соцсети X (Twitter).

Тюрк подчеркнул важность соблюдения международного права всеми сторонами конфликта.

С начала прошлого года украинская армия осуществляла обстрелы территории Белгорода. Наиболее массированный случай произошел 30 декабря, в результате чего погибли 25 человек, а более 100 были ранены.

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