Евросоюзу предрекли кризис безопасности из-за России и Трампа

Фото: iStock/Sven Loeffler
Растущая угроза со стороны президента России Владимира Путина и безразличие со стороны избранного президента США Дональда Трампа уже в текущем году могут создать реальный кризис в области безопасности для Европы. Об этом информирует Financiаl Times.
Согласно информации издания, Европе необходимо срочно отреагировать на эту «тревожную геополитическую комбинацию», укрепив собственную оборону. Для этого, по данным FT, следует увеличить расходы на оборону и иметь реальное представление о том, что действительно происходит в Москве и Вашингтоне.
Новый генсек Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте подчеркнул, что российская экономика находится в военном положении, по этой причине военному блоку нужно оперативно наращивать оборонные возможности.
Читайте также:
Выяснилось, что Европа закупила рекордные объемы российского СПГ
Эксперты назвали возможных «черных лебедей» 2025 года
Пушков сообщил о шокировавшем Германию решении Маска
Екатерина Коршунова