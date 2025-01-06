Пушков сообщил о шокировавшем Германию решении Маска

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив)
Решение американского миллиардера Илона Маска провести эфир с сопредседателем правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель станет мощным ударом для властей ФРГ. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.
По мнению Пушкова, политическая партия Германии «Христианско-демократический союз» представляет собой лишь одну из версий либералов-глобалистов. Он отметил, что в идеях представителей этой партии не осталось консерватизма.
Примечательно, что американский предприниматель уже становится главным идеологом команды избранного президента США Дональда Трампа, заключил Пушков.
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