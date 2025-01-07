Выяснилось, что Европа закупила рекордные объемы российского СПГ

Фото: iStock/Chepko
После прекращения транзита российского газа через Украину страны Европейского союза закупили рекордные объемы российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным издания, объемы поставок СПГ превысили показатели, зафиксированные до начала 2025 года. В прошлом году Россия поставила в Европу рекордные 15,5 миллиона тонн сжиженного газа.
Несмотря на попытки ЕС снизить зависимость от российского топлива, необходимость в газе остается высокой.
Читайте также:
«Сгубила мужа»? Жена Джигарханяна Татьяна Власова: от прощения измены до одинокой жизни в обвинениях
Пожилую женщину с болезнью Альцгеймера пытались изнасиловать прямо в больничной кровати
Люди замерзают насмерть, свет отключили: последствия шторма в США
Несмотря на попытки ЕС снизить зависимость от российского топлива, необходимость в газе остается высокой.
«Европе по-прежнему будет нужен газ, поскольку все ее усилия отучить себя от российского газа не увенчались успехом. Вероятно, в конечном итоге ей придется покупать больше российского СПГ, чтобы компенсировать падение импорта природного газа из России», — отмечает экономист Татьяна Орлова.Известно, что «Газпром» прекратил подачу газа через Украину 1 января после истечения срока транзитного соглашения, подписанного в 2019 году. Сразу после этого цена газа на европейских биржах выросла до максимума за более чем год.
Читайте также:
«Сгубила мужа»? Жена Джигарханяна Татьяна Власова: от прощения измены до одинокой жизни в обвинениях
Пожилую женщину с болезнью Альцгеймера пытались изнасиловать прямо в больничной кровати
Люди замерзают насмерть, свет отключили: последствия шторма в США
Мария Моисеева