Выяснилось, что Европа закупила рекордные объемы российского СПГ

Претензии европейских стран, а именно, Франции и ФРГ, к бизнесмену из США Илону Маску, а также обвинения в его сторону во вмешательстве в выборы являются смешными. На этот счет высказался глава грузинского парламента Шалва Папуашвили, пишет «Взгляд».