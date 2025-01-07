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Выяснилось, что Европа закупила рекордные объемы российского СПГ

Bloomberg: страны ЕС закупили рекордное количество СПГ РФ после решения Украины
Фото: iStock/Chepko

Фото: iStock/Chepko

После прекращения транзита российского газа через Украину страны Европейского союза закупили рекордные объемы российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным издания, объемы поставок СПГ превысили показатели, зафиксированные до начала 2025 года. В прошлом году Россия поставила в Европу рекордные 15,5 миллиона тонн сжиженного газа.



Несмотря на попытки ЕС снизить зависимость от российского топлива, необходимость в газе остается высокой.

«Европе по-прежнему будет нужен газ, поскольку все ее усилия отучить себя от российского газа не увенчались успехом. Вероятно, в конечном итоге ей придется покупать больше российского СПГ, чтобы компенсировать падение импорта природного газа из России», — отмечает экономист Татьяна Орлова.
Известно, что «Газпром» прекратил подачу газа через Украину 1 января после истечения срока транзитного соглашения, подписанного в 2019 году. Сразу после этого цена газа на европейских биржах выросла до максимума за более чем год.

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В Белом доме заявили, что Трюдо был «верным другом» США
07 января 2025, 03:28

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ранее заявивший о намерении уйти в отставку, получил высокую оценку от Белого дома за годы работы. Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер назвала Трюдо «верным другом» Соединенных Штатов, отметив, что на протяжении десятилетия он тесно сотрудничал с Вашингтоном по ряду международных вопросов, включая взаимодействие в рамках G7.
«Как близкие союзники, соседи и члены G7 мы тесно работали вместе по целому ряду вопросов, с которыми сталкиваются наши страны и мир», — сказала пресс-секретарь.
Президент США Джо Байден выразил благодарность Трюдо за партнерство.

Белый дом также подтвердил поддержку канадскому народу в их выборе нового лидера Либеральной партии и формировании правительства.

Также журналисты спросили Жан-Пьер о заявлении избранного президента США Дональда Трампа в Truth Social о том, что некоторые жители Канады якобы хотят присоединения к США в качестве 51-го штата. Однако она отказалась комментировать это, отметив, что администрация Байдена сосредоточена на текущих задачах, а не на словах будущего президента.

«Я просто не собираюсь комментировать все, что сказано избранным президентом», — отрезала Карин Жан-Пьер

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Хуситы атаковали ракетами авианосец США в момент подготовки к удару по Йемену
Хуситы атаковали в Красном море дронами и ракетами авианосец USS Harry Truman
07 января 2025, 00:17

Фото: iStock/Sven Eckelkamp

Американский авианосец USS Harry S. Truman подвергся массированной атаке с использованием беспилотников и ракет в Красном море. Операцию против корабля провели йеменские хуситы, сообщил их представитель Яхья Сария в Telegram-канале.
По его словам, атака состоялась, когда американские войска готовились к крупному авиаудару по Йемену. На авианосец были выпущены две крылатые ракеты и четыре дрона.

«Наша операция привела к провалу американской атаки», — заявили хуситы.
Ранее удары были нанесены по израильским военным объектам в районах Тель-Авива и Ашкелона. 3 января, хуситы заявили об использовании гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» для атаки на электростанцию в районе Тель-Авива. Также, 31 декабря, они уже атаковали авианосец США с помощью ракет и беспилотников.

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Киев сорвал переговоры по газу в Брюсселе
Кабмин Словакии: ЕК отменила встречу по транзиту газа из-за отсутствия Украины
06 января 2025, 23:27

Фото: iStock/MikeMareen

Еврокомиссия (ЕК) отменила встречу по вопросу транзита российского газа через Украину из-за отсутствия украинской делегации. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию правительства Словакии, переговоры в Брюсселе, запланированные для обсуждения прекращения поставок газа в Словакию, не состоялись.
Министр экономики Словакии Денис Саков отметил, что Киев не участвовал в диалоге, что стало главной причиной отмены. Еврокомиссия уже ищет новую дату для переговоров, чтобы урегулировать последствия прекращения транзита.

Ранее стало известно, что с 1 января 2025 года Украина прекратила транзит газа из России в Европу, отказавшись продлить соглашение с «Газпромом». Это привело к сокращению газовых запасов в Европе до 70%, что является минимальным показателем за последние семь лет. Морозы только усилили спрос на энергию, увеличивая вероятность роста цен на газ.

В ответ на действия Украины премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава может пересмотреть объемы помощи украинским беженцам, назвав ситуацию «саботажем государственных финансов Словакии».

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В правительстве Грузии высмеяли Европу
Папуашвили заявил, что претензии Франции и Германии к Маску вызывают смех
06 января 2025, 22:40

Фото: istockphoto/uskarp

Претензии европейских стран, а именно, Франции и ФРГ, к бизнесмену из США Илону Маску, а также обвинения в его сторону во вмешательстве в выборы являются смешными. На этот счет высказался глава грузинского парламента Шалва Папуашвили, пишет «Взгляд».
Политик отметил, что создатель соцсети X выступает с жесткой критикой в отношении глав европейских государств, открыто занимая определенную позицию в отношении тех или иных политических сил.

Помимо этого, Папуашвили подчеркнул, что именно чиновники Европы поддерживают оппозиционеров Грузии, не признающих поражение на парламентских выборах в конце октября прошлого года.

Перед этим стало известно об антиправительственном митинге в Грузии.

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#мир
#грузия
#ес
#европа
#илон маск
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#новости
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Hürriyet: новые власти Сирии потребовали от РПК* сложить оружие
06 января 2025, 20:56

Фото: istockphoto/aboud hamam

Новые сирийские власти потребовали от представителей Рабочей партии Курдистана (РПК)* сложить оружие, передает издание Hürriyet, ссылаясь на источники.
«А как повела себя новая сирийская администрация? Они потребовали от PПK-YPG сложить оружие. Это решение очень важно. Ведь если PПK-YPG не сложит оружие, то почему произошла сирийская революция? Другие вооруженные группировки объявили, что будут подчиняться этому решению. Если PПК-YPG не сложит оружие, не вернутся ли они к вооруженной борьбе? Это будет означать, что в Сирии снова начнется гражданская война», — сказано в материале.
В конце ноября боевики атаковали сирийскую армию. Уже 8 декабря они захватили телевидение, объявив о захвате власти. Тогдашний президент республики Башар Асад покинул страну, перебравшись в РФ, где получил политическое убежище.

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#мир
#сирия
#война
#конфликт
#террористы
#новости
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В МИД Молдавии вызвали представителя посольства РФ на фоне заявлений о ПМР
06 января 2025, 19:46

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Представителя российского посольства вызвали в молдавский МИД на фоне заявлений о происходящем в Приднестровье. Об этом журналистов проинформировала журналистов пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Татьяна Барак.
«МИД Молдавии призывает российское посольство прекратить действия, которые подрывают отношения между нашими странами и усложняют ситуацию в регионе. В связи с этим принято решение вызвать представителя дипломатической миссии России», — говорится в сообщении.
С 1 января Киев прекратил транзит российского газа через Украину в Европу, что вызвало энергетический кризис в Приднестровье. Уточнялось, что встала вся промышленность, кроме продуктовой.

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#россия
#мид
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#приднестровье
#новости
#дипломат
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Алиев заявил о возможности избежать крушения самолета AZAL в Казахстане
Алиев: координация ВС и гражданских служб России помогла бы избежать крушения
06 января 2025, 16:01

Фото: istockphoto/Sergey Tinyakov

Крушения самолета в казахстанском Актау можно было бы избежать при координации российских ВС и гражданских служб, заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев.
«Если бы были своевременно приняты меры по закрытию воздушного пространства над городом Грозным, соблюдены правила наземного обслуживания и была бы координация между Вооруженными силами и гражданскими службами Российской Федерации, этой трагедии можно было бы избежать», — произнес он, встретившись с семьями погибших членов экипажа и выживших бортпроводников.
Алиев добавил, что операцию «ковер» в Чечне, означающую закрытие воздушного пространства, объявили после сбития воздушного судна с земли.

Крушение самолета AZAL произошло 25 декабря. Президент России Владимир Путин принес Алиеву соболезнования.

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#самолёты
#новости
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Пушков сообщил о шокировавшем Германию решении Маска
Пушков: интервью сопредседателя АдГ Маску станет ударом для немецких политиков
06 января 2025, 11:06

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив)

Решение американского миллиардера Илона Маска провести эфир с сопредседателем правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель станет мощным ударом для властей ФРГ. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.
По мнению Пушкова, политическая партия Германии «Христианско-демократический союз» представляет собой лишь одну из версий либералов-глобалистов. Он отметил, что в идеях представителей этой партии не осталось консерватизма.

Примечательно, что американский предприниматель уже становится главным идеологом команды избранного президента США Дональда Трампа, заключил Пушков.

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Глава МИД Франции Барро прокомментировал отказ властей Сирии пожать руку Бербок
06 января 2025, 09:52

Анналена Бербок (Фото: РИА Новости/ Сергей Гунеев)

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал отказ представителей новых властей Сирии пожать руку министру иностранных дел Германии Анналене Бербок. Об этом он сообщил в интервью RTL.
Политик отметил, что ему бы хотелось, чтобы сирийские лидеры поступили иначе. Барро добавил, что цель их совместной поездки в Сирию заключалась в другом.

По его словам, он приехал в Дамаск, чтобы защитить французов от угроз, связанных с находящимися в Сирии боевиками ИГИЛ* и рисками распространения арсенала оружия экс-президента республики Башара Асада.

Напомним, 3 января Анналена Бербок посетила Сирию с необъявленным визитом. В процессе встречи министр попросила убрать военные базы РФ из сирийской провинции Латакия.

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