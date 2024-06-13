Евросоюзу придется выстраивать отношения с РФ после окончания СВО

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Евросоюз вынужден будет выстраивать отношения с Россией после окончания конфликта на Украине. Такое мнение выразил и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте в рамках пресс-конференции после встречи с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.
«Сейчас Россия, конечно, является нашим главным противником, и мы должны бороться с ней. Но в долгосрочной перспективе мы также должны понимать, что Россия никуда не денется», — отметил Рютте.
Он подчеркнул, что после окончания украинского конфликта Евросоюзу придётся найти способ взаимодействия с Россией, однако уточнил, что пока затрудняется предсказывать, что именно из этого получится.
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Элина Позднякова