Евросоюзу придется выстраивать отношения с РФ после окончания СВО

Призыв об обязательных для всех стран-участниц Североатлантического альянса поставках вооружений киевскому режиму вряд ли сможет что-то изменить, поскольку оружие от НАТО и так регулярно поступает Украине. Об этом на брифинге сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.