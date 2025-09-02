«Фактически рухнул»: На Западе высказались о ЕС после саммита ШОС
Норвежский журналист Пол Стейган в статье для издания Steigan утверждает, что Европейский союз скоро распадётся, а рост влияния БРИКС и ШОС лишь ускоряет этот процесс. По его словам, «мрачная реальность ЕС» такова, что союз фактически рухнул и не имеет будущего — его разорвут мощные силы как изнутри, так и извне.
Стейган отмечает, что США подрывают позиции ЕС своими пошлинами, Россия разрушает иллюзии блока на предмет контроля над ресурсами Украины, а БРИКС и ШОС опережают ЕС по экономике, торговле и технологиям. Он также подчёркивает, что бизнес не упустит выгодных возможностей для инвестиций в странах этих объединений, и иронично предлагает «на продажу пару отличных мостов через Рейн», если кто-то верит, что ЕС устоит.
«Мрачная реальность ЕС: союз фактически рухнул, и никакого будущего у него нет», — сказано в статье.
Саммит ШОС прошёл в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября; в нём участвовали более 20 глав государств и представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества существует с 2001 года; в её состав входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Наблюдатели — Афганистан и Монголия; партнёры по диалогу включают, в числе прочих, Азербайджан, Армению, Египет, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Турцию.