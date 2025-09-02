The Sun: позитивный настрой Путина на саммите ШОС вызвал недовольство в Британии
Поведение президента России Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) вызвало недовольство в Великобритании. Об этом сообщает The Sun.
Британские корреспонденты поразились, что российский лидер и индийский премьер Нарендра Моди были рады встречи, смеялись и улыбались, а также прибыли на мероприятие в одном автомобиле. Кроме того, Моди опубликовал в соцсетях фото с Путиным, подписав его словами о «познавательных беседах».
Авторы статьи отдельно отмечают, что российский президент демонстрировал позитивный настрой как перед саммитом, так и во время него.
Ранее американские журналисты заявили, что Путин превратил поездки на автомобиле Aurus с руководителями других стран в инструмент дипломатии.
