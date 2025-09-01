Индия вновь заблокировала заявку Азербайджана на вступление в ШОС
Индия вновь наложила вето на вступление Азербайджана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в статусе полноценного члена, сообщает азербайджанское издание AnewZ со ссылкой на свои источники.
По информации издания, решение Индии мотивировано союзническими отношениями между Баку и Исламабадом. При этом, как утверждается, Китай поддержал заявку Азербайджана. Один из собеседников AnewZ заявил, что этот шаг «не меняет курс Азербайджана», а скорее демонстрирует «ограниченный и недальновидный характер политики Индии».
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Пакистан с победой над Индией и выразил мнение, что Индия пытается мстить республике на международной арене из‑за азербайджанской поддержки Пакистана. По его словам, такие попытки «бессмысленны», поскольку братские отношения Баку и Исламабада «стоят превыше всего».
ШОС была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Организация занимается борьбой с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком, а также развитием торгово‑экономического сотрудничества. В настоящее время в ШОС девять стран-членов; есть также государства‑наблюдатели. Азербайджан сейчас является партнёром по диалогу и стремится получить статус наблюдателя.
