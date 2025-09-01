01 сентября 2025, 22:16

AnewZ: Индия вновь заблокировала заявку Азербайджана на вступление в ШОС

Ильхам Алиев (Фото: kremlin.ru)

Индия вновь наложила вето на вступление Азербайджана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в статусе полноценного члена, сообщает азербайджанское издание AnewZ со ссылкой на свои источники.