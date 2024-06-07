Жизнь ради ВС РФ, покойный генерал-соучастник: Новые подробности дела Попова

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Суд оставил под стражей бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве.
Ни дворцов, ни миллионов денег под матрасом, как у других генералов. Какие заявления сделал Попов в суде, что известно о его долгах, почему следствие просит изменить ему меру пресечения разбирается редакция «Радио 1».
Арест генерал-майора Ивана Попова
Иван Попов был задержан 21 мая. Ему предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Следствие считает его причастным к хищению металлоконструкций на сумму свыше 130 миллионов рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.
Иван Попов не признает вину
Его адвокат Сергей Буйновский ранее отмечал, что в собственности у Попова есть одна квартира, полученная от государства, а также два необустроенных земельных участка.
Следствие просит изменить меру пресечения генералу
Во время заседания следователь заявил, что генерал дал изобличающие показания на других участников хищения.
Адвокат Иванова заявил, что никаких показаний генерал не давал, он просто отвечал на вопросы, какие документы подписывал и о тех людях, о которых его спрашивали по конкретным обстоятельствам того, что ему вменяют.
Суд отказал следствию в переводе генерала Попова под домашний арест
Второй Западный окружной военный суд вновь отказал в переводе под домашний арест Ивана Попова. Защита будет обжаловать отказ в переводе под домашний арест. Срок следствия продлен до 11 августа 2024 года.
Раскрыт возможный соучастник дела генерала Попова
Стало известно, что бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов, подозреваемый в мошенничестве, действовал вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым. По данным следствия, преступления совершались через «обман и злоупотребление доверием», а также с использованием служебного положения.
Олег Цоков погиб прошлым летом в зоне СВО при ударе ракетами Storm Shadow по Бердянску. Он был заместителем командующего Южным военным округом.
Ранее Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщал, что Попов и Цоков вместе служили, принимали участие в боевых действиях и оба стали военачальниками. По данным источника, вина за хищение должна была лечь на плечи Цокова, но тот посмертно получил звание Героя России.
Минобороны России эту информацию не комментировало.
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Арест генерал-майора Ивана Попова
Иван Попов был задержан 21 мая. Ему предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Следствие считает его причастным к хищению металлоконструкций на сумму свыше 130 миллионов рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.
Иван Попов не признает вину
«У меня ничего, кроме долгов и кредитов, за душой нет. Следствие считает, что я что-то украл. Я из окопов не вылезал. Построил устойчивую оборону, которая позволила сохранить честь русского оружия и нанести ВСУ сокрушительное поражение, которое, по сути, является переломом всей войны», — рассказал генерал.
Его адвокат Сергей Буйновский ранее отмечал, что в собственности у Попова есть одна квартира, полученная от государства, а также два необустроенных земельных участка.
Следствие просит изменить меру пресечения генералу
Во время заседания следователь заявил, что генерал дал изобличающие показания на других участников хищения.
«Попов дал изобличающие показания на других участников хищения. Я изменил свое отношение, поэтому прошу меру пресечения в отношении обвиняемого изменить», – сказал следователь на заседании второго Западного окружного военного суда.Прокуратура поддержала решение суда первой инстанции, согласно которому Попов должен находиться под стражей.
Адвокат Иванова заявил, что никаких показаний генерал не давал, он просто отвечал на вопросы, какие документы подписывал и о тех людях, о которых его спрашивали по конкретным обстоятельствам того, что ему вменяют.
Генерал Попов дал изобличающие показания на других участников хищения
Суд отказал следствию в переводе генерала Попова под домашний арест
Второй Западный окружной военный суд вновь отказал в переводе под домашний арест Ивана Попова. Защита будет обжаловать отказ в переводе под домашний арест. Срок следствия продлен до 11 августа 2024 года.
Раскрыт возможный соучастник дела генерала Попова
Стало известно, что бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов, подозреваемый в мошенничестве, действовал вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым. По данным следствия, преступления совершались через «обман и злоупотребление доверием», а также с использованием служебного положения.
Раскрыт возможный соучастник дела генерала Попова
Олег Цоков погиб прошлым летом в зоне СВО при ударе ракетами Storm Shadow по Бердянску. Он был заместителем командующего Южным военным округом.
Ранее Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщал, что Попов и Цоков вместе служили, принимали участие в боевых действиях и оба стали военачальниками. По данным источника, вина за хищение должна была лечь на плечи Цокова, но тот посмертно получил звание Героя России.
Минобороны России эту информацию не комментировало.
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Дарья Осипова