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«Фантазии и истерики Макрона»: в России оценили заявления французского лидера

Сенатор Кастюкевич призвал Макрона готовиться к победе РФ на Украине
28 мая 2024, 09:21
Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич призвал французского лидера Эммануэля Макрона быть готовым к победе России в конфликте с Украиной.
Ранее Макрон заявил, что Европа должна полностью поддерживать Киев и быть готовой к любому развитию событий для достижения мира на Украине

«Риторика "нагнетания паники", которую использует Макрон, вполне понятна. Западу и Америке нужно еще немного "распила военных бюджетов", а заодно подготовить население к неминуемой стадии переговоров. Разумеется, они будут на условиях России», — цитирует РИА Новости Кастюкевича.



Он также отметил, что у России есть единственный сценарий, и заключается он в победе российской армии и достижении всех целей спецоперации. При этом Кастюкевич посоветовал руководствам стран Европы подготовиться к такому развитию событий, осознать и принять этот факт.

Сенатор также добавил, что если исходить из фантазий и истерики Макрона, то Россия уже «захватила» Европу.

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В Крыму назвали слова Байдена о спасении мира от фашизма политическим склерозом
28 мая 2024, 09:11

Фото: iStock/rarrarorro

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал «политическим склерозом» слова американского лидера Джо Байдена о том, что мир от фашизма во Второй мировой войне спасли американские солдаты, передает РИА Новости.
По мнению Смирнова, «политический склероз» распространяется словно инфекция, поражая умы и сознание западных политиков. Он добавил, что в стремлении переписать историю, спустя 80 лет после победы над Гитлером, президент США и его сателлиты являются главными спонсорами нынешнего фашизма.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты спасли мир и освободили Европу.

Напомним, за последнее время западные политики все чаще искажают исторические факты. Так официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США и союзнические силы одержали победу над фашизмом во Второй мировой войне. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Байден в панике: что происходит с лидером США в преддверии выборов
Колумнист USA Today Жак: действия Байдена выдают его панику перед выборами
28 мая 2024, 09:00

Фото: РИА Новости/Стрингер

Действия лидера США Джо Байдена указывают на его паническое настроение из-за отставания от Дональда Трампа в опросах общественного мнения перед выборами. Так считает обозреватель газеты USA Today Ингрид Жак.
По её словам, Байден охотно рассказывает о своих планах на переизбрание и утверждает, что опросы общественного мнения, которые указывают на лидерство Трампа, ошибочны, а пресса не пишет о динамике опросов в его сторону.

«К несчастью для Байдена, "пресса" этого не пишет, потому что это неправда – и это не то, что показывают опросы. Бывший президент Дональд Трамп превосходит Байдена в большинстве опросов, в том числе в колеблющихся штатах, в которых будет решаться исход этих выборов. Несмотря на жизнерадостное мнение Байдена о своих шансах, его действия выдают то, что он на самом деле ощущает: панику», — пишет Жак.

Она также отметила, что администрация Байдена уже объявила ряд мер, которые указывают на неуверенность действующего американского лидера. Ими стали «стратегическое» высвобождение миллиона баррелей бензина из Северо-Восточного резерва, а также объявление о списании долгов для студентов. По её словам, так Байден пытается привлечь на своб сторону молодых избирателей, однако расплачиваться за такие шаги придётся всем американцам.

Кроме того, Жак подчеркнула, что Байден надеется компенсировать четыре года неудачной политики взятками в год выборов, однако американцы умнее этого, считает обозреватель.

Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Главным соперником Байдена стал Трамп. Остальные кандидаты уже выбыли из предвыборной гонки.

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Запад фейками пытается дестабилизировать границу с Украиной
В ФСБ обвинили Запад в попытке дестабилизировать границу с Украиной
28 мая 2024, 07:57

Фото: iStock/irene_rebrova

Зарубежные средства массовой информации и неправительственные организации занимаются распространением антироссийских фейков. Об этом сообщил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов, приводит его слова издание РИА Новости.
По его мнению, такие действия предпринимаются Западом для дестабилизации обстановки в российских районах, граничащих с Украиной. Кулишов отметил, что жители приграничных районов оказывают активную помощь пограничникам. Это позволяет дополнительно защищать границы России, заключил генерал.

Прежде сообщалось, что гражданин Украины вел разведывательную деятельность в Херсонской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
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Жёны Макрона и Штайнмайера веселились на мемориале жертвам Холокоста
Bild: жёны Макрона и Штайнмайера рассмеялись на мемориале жертвам Холокоста
28 мая 2024, 07:34

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Супруги президентов Франции и Германии Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер сделали общее фото на фоне стел мемориала в память жертв Холокоста в Берлине, где они смеются. Об этом пишет Bild.
«Во время прохода мимо каменных плит в память об убитых евреях жены глав государств Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись. Что вызвало у них смех — неизвестно», — говорится в статье.

Издание отмечает, что президенты Франции и Германии Эммануэль Макрон и Франк-Вальтер Штайнмайер возложили венки к мемориалу, а глава Франции оставил запись в памятной книге.

При этом автор статьи пишет, что фото смеющихся жён Макрона и Штайнмайера выглядит «раздражающим», кроме того, поведение женщин вызвало недоумение во многих странах Европы.

Напомним, Макрон вместе с супругой находится в Германии с официальным трёхдневным визитом. У него также запланирована встреча с канцлером Олафом Шольцем.

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В России отреагировали на слова Байдена о «победе» США над фашизмом
Антонов: США ведут курс на принижение роли СССР в сокрушении фашизма
28 мая 2024, 06:25

Фото: РИА Новости / Михаил Тургиев

Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что администрация США занимаются принижением и дезавуированием роли Советский Союза в уничтожении фашизма. Слова российского посла приводит Телеграм-канал диппредставительства.
«Нет в мире ни одной страны, которая вынесла больше, чем мы в борьбе с гитлеровской Германией и ее сателлитами», — заявил Антонов.
Он подчеркнул, что РФ будет с этим бороться и не позволит искажать историю.

На днях американский президент Джо Байден в ходе выступления на Арлингтонском военном кладбище в честь национального Дня памяти, сказал, что во время Второй мировой войны мир и Европу спасла от фашизма армия Соединенных Штатов. При этом он ни слова не сказал о вкладе СССР в окончание войны.

Последнее время политики Запада все чаще искажают исторические факты. Так официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США и союзники одержали победу над фашизмом во Второй мировой войне. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Мадуро назвал виновных в провале переговоров России и Украины
Мадуро: США и евросоюз не дали России заключить мир с Украиной
28 мая 2024, 06:10

Фото: istock / Zerbor

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поррасуждал, почему Россия и Украина не смогли заключить мирный договор весной 2022 года. Свои предположения политик озвучил в еженедельной программе «С Мадуро плюс» телеканала Venezolana de Televisión.
Мадуро назвал виновного в провале российско-украинских переговоров и подчеркнул, что Соединённые Штаты и Евросоюз не позволили сторонам прийти к соглашению.

«Проект договора был готов к подписанию, но правительство США и элиты Евросоюза отдали приказ не подписывать соглашение», — подчеркнул венесуэльский лидет.
Как считает президент, конфликт на Украине «продолжается, чтобы оправдать крупные доходы производителей вооружений». Мадуро отметил, что было принято решение «совершить интервенцию и победить Россию».

Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.

Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввела запрет на них.

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#украина
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#евросоюз
#переговоры
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Макрон заявил об отсутствии войны Европы с Россией
Макрон: Европа не воюет с РФ, но хочет мира, который выберет Украина
28 мая 2024, 03:15

Фото: РИА Новости / Стрингер

Европа не ведет войну против Российской Федерации или российского народа, но хочет «мира, который выберет Украина». Слова французского лидера передает BFMTV.
«Мы, европейцы, не ведем войну с Россией или российским народом», — заявил Макрон в ходе выступления перед молодежью в Дрездене.
Французский президент снова заявил, что в украинском конфликте на кону «будущее и безопасность Евросоюза».

При этом Макрон признал, что ЕС «не изменит свою географию», а РФ останется его соседом «завтра и послезавтра». По этой причине Европейскому союзу уделить внимание общей концепции безопасности, которую он до этого «делегировал своим союзникам».

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла. Глава РФ отметил, что политики Запада регулярно запугивают свое население мнимой угрозой со стороны России с целью отвлечения внимание от проблем внутри их стран, но «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».

Путин добавил, что западные государства начали понимать, что стратегическое поражение РФ в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Росси открыта к диалогу.

Ранее стало известно, что французский дипломат скончался на Шри-Ланке при невыясненных обстоятельствах. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Зеленский подпишет с Бельгией соглашение о безопасности
Soir: Зеленский 28 мая посетит Бельгию для подписания соглашения о безопасности
28 мая 2024, 02:29

Владимир Зеленский 28 мая посетит Бельгию с целью подписания соглашения о безопасности. Также он планирует провести встречу с премьер-министром королевства Александром Де Кроо и министром обороны страны Людивин Денондер. Об этом информирует издание Soir.
«Во вторник ожидается прибытие Зеленского в Бельгию. После подписания двустороннего соглашения о безопасности в Брюсселе его примут на военном аэродроме Мелсбрук», — сказаано в публикации газеты.
Уточняется, что украинский лидер встретится с пилотами, инструкторами и техническими специалистами истребителей F-16 на аэродроме.

Ранее сообщалось, что Испания и Украина подписали двустороннее соглашение о безопасности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Медведев предрек России победу в ближайшее время
Медведев: Россия добьется победы в конфликте с Украиной в самое ближайшее время
27 мая 2024, 23:20

Фото: РИА Новости / Екатерина Штукина

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с военными на полигоне Песочненский в Ленинградской области прокомментировал ход конфликта на Украине. Медведев предрек РФ победу в конфликте с Украиной и отметил, что это произойдет в скором времени. Видео опубликовано на его странице «Вконтакте».
«Уверен, что благодаря таким военнослужащим, как вы, благодаря будущим офицерам, мы в самом ближайшем времени добьемся необходимых нам результатов. А результаты эти тоже вам понятны: нам нужна только победа, и эту победу мы получим», — заявил Медведев.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что польская сторона должна понимать, что удар со стороны США по российским целям означает мировую войну. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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