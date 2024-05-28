«Фантазии и истерики Макрона»: в России оценили заявления французского лидера

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич призвал французского лидера Эммануэля Макрона быть готовым к победе России в конфликте с Украиной.
Ранее Макрон заявил, что Европа должна полностью поддерживать Киев и быть готовой к любому развитию событий для достижения мира на Украине
Он также отметил, что у России есть единственный сценарий, и заключается он в победе российской армии и достижении всех целей спецоперации. При этом Кастюкевич посоветовал руководствам стран Европы подготовиться к такому развитию событий, осознать и принять этот факт.
Сенатор также добавил, что если исходить из фантазий и истерики Макрона, то Россия уже «захватила» Европу.
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«Риторика "нагнетания паники", которую использует Макрон, вполне понятна. Западу и Америке нужно еще немного "распила военных бюджетов", а заодно подготовить население к неминуемой стадии переговоров. Разумеется, они будут на условиях России», — цитирует РИА Новости Кастюкевича.
Он также отметил, что у России есть единственный сценарий, и заключается он в победе российской армии и достижении всех целей спецоперации. При этом Кастюкевич посоветовал руководствам стран Европы подготовиться к такому развитию событий, осознать и принять этот факт.
Сенатор также добавил, что если исходить из фантазий и истерики Макрона, то Россия уже «захватила» Европу.
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Элина Позднякова