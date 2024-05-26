Макрон заявил о беспрецедентном количестве врагов Европы

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Европа столкнулась с беспрецедентным числом внутренних и внешних угроз и может прекратить свое существование, если не решит ряд кризисов. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на мероприятии в Берлине, посвященном 75-летию германской конституции, передает ТАСС.
По словам Макрона, Европа находится в критическом моменте, когда её выживание под вопросом. Во-первых, конфликт на Украине создаёт серьёзные трудности, во-вторых, национализм угрожает европейской демократии, и, в-третьих, Европа должна успешно справиться с декарбонизацией, чтобы экологические меры не повредили экономическому росту и индустриализации.
Недавно Макрон пообещал, что Евросоюз увеличит поддержку Украины, так как от этого зависит будущее и безопасность Европы. Президент Франции подчеркнул, что страна должна вооружаться, чтобы быть готовой к защите.
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