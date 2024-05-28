Макрон заявил об отсутствии войны Европы с Россией

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с военными на полигоне Песочненский в Ленинградской области прокомментировал ход конфликта на Украине. Медведев предрек РФ победу в конфликте с Украиной и отметил, что это произойдет в скором времени. Видео опубликовано на его странице «Вконтакте».