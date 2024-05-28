Макрон заявил об отсутствии войны Европы с Россией

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Европа не ведет войну против Российской Федерации или российского народа, но хочет «мира, который выберет Украина». Слова французского лидера передает BFMTV.
«Мы, европейцы, не ведем войну с Россией или российским народом», — заявил Макрон в ходе выступления перед молодежью в Дрездене.Французский президент снова заявил, что в украинском конфликте на кону «будущее и безопасность Евросоюза».
При этом Макрон признал, что ЕС «не изменит свою географию», а РФ останется его соседом «завтра и послезавтра». По этой причине Европейскому союзу уделить внимание общей концепции безопасности, которую он до этого «делегировал своим союзникам».
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла. Глава РФ отметил, что политики Запада регулярно запугивают свое население мнимой угрозой со стороны России с целью отвлечения внимание от проблем внутри их стран, но «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».
Путин добавил, что западные государства начали понимать, что стратегическое поражение РФ в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Росси открыта к диалогу.
Ранее стало известно, что французский дипломат скончался на Шри-Ланке при невыясненных обстоятельствах. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак