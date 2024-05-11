Макрон снова заявил о возможности отправки французских войск на Украину

Фото: сайт Кремля
Презиент Франции Эммануэль Макрон вновь допускает отправку французских военных на Украину. Об этом сообщает Le Figaro.
При этом он выразил надежду, что Франции не придётся воевать, поскольку она является «мирной, а не военной державой». Однако, если Европа желает мира, то его необходимо защищать. Для этого требуется наращивание производства вооружения и сдерживание России, если она «зайдёт слишком далеко».
Макрон призвал говорить соперникам о том, что в случае возникновения угрозы интересам и безопасности Франции последуют ответные меры, которые также могут потребовать отправки военных.
Вместе с тем, глава государства заявил, что Франция не будет действовать одна. Если будет необходимо, то все европейские государства должны объединиться и действовать совместно.
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Макрон призвал говорить соперникам о том, что в случае возникновения угрозы интересам и безопасности Франции последуют ответные меры, которые также могут потребовать отправки военных.
Вместе с тем, глава государства заявил, что Франция не будет действовать одна. Если будет необходимо, то все европейские государства должны объединиться и действовать совместно.
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Анастасия Чинкова