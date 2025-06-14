МИД Ирана обвинил США в срыве переговоров по ядерной программе
США сделали так, что переговоры по иранской ядерной программе стали бессмысленными. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, слова которого приводит агентство Tasnim.
Дипломат подчеркнул, что Вашингтон действовал таким образом, что диалог стал бессмысленным. При этом он добавил, что нельзя заявлять о готовности к переговорам и одновременно координировать действия, позволяя Израилю наносить удары по Ирану.
Напомним, что непрямой переговорный процесс по ядерному досье ведётся США и Ираном с апреля при посредничестве Омана. Шестой раунд переговоров должен был состояться в воскресенье в Маскате, однако после ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) он оказался под вопросом.
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