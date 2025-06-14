МИД Ирана обвинил США в срыве переговоров по ядерной программе

14 июня 2025, 07:11

МИД Ирана: США сделали так, что переговоры по ядерной теме стали бессмысленны

Фото: iStock/Racide

США сделали так, что переговоры по иранской ядерной программе стали бессмысленными. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, слова которого приводит агентство Tasnim.