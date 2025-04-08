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«Фашистские наклонности»: в ГД оценили призыв «оторвать ноги» Овечкину

Депутат Журова: призыв оторвать ноги Овечкину является проявлением фашизма
Александр Овечкин (Фото: Telegram @ovigr8official)

Александр Овечкин (Фото: Telegram @ovigr8official)

Пожелания украинского хоккеиста Эдуарда Захарченко, чтобы Александру Овечкину оторвало ноги, является откровенным проявлением фашистских наклонностей. Так считает олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
Напомним, украинский вратарь команды «Кременчук» Эдуард Захарченко пожелал, чтобы Александру Овечкину, который побил исторический рекорд по числу голов в НХЛ, оторвало ноги.

«То, что творит Украина, это фашистские наклонности. Оторвать ноги, желать смерти. К сожалению, их так идеологически настраивают. Плюс это вызывает большое поощрение среди подписчиков», — заявила Журова в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, подобные высказывания рассчитаны на украинскую аудиторию, которая активно поддерживает такие заявления.

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#рекорд
#нхл
#украина
МИД Японии выступил за мирные переговоры с Россией
МИД: Япония готова заключить мирный договор с РФ при условии обсуждения Курил
08 апреля 2025, 08:06

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министерство иностранных дел Японии опубликовало дипломатический доклад на 2025 год, известный как «Синяя книга», в котором вновь подчеркивает необходимость мирных переговоров с Россией по вопросу Северных Курил. Об этом пишет РИА Новости.
В документе Токио настаивает на продолжении диалога, однако сохраняет формулировку о «незаконной оккупации» этих территорий Россией.

В «Синей книге» подчеркивается, что проблема «северных территорий» остается «самым большим неразрешенным вопросом» в отношениях между Японией и Россией. Японская сторона называет Северные Курилы «суверенной территорией» Японии, которая в настоящее время «незаконно оккупирована Россией». Эта формулировка была возвращена в документ два года назад и продолжает оставаться ключевым аспектом японской внешней политики.

Кроме того, в докладе содержится призыв к поддержанию связи с гражданским обществом России через программы стажировок и курсы японского языка, что свидетельствует о стремлении Токио укрепить культурные и образовательные связи с российским населением.

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МИД Панамы без объяснений уволил посла в России спустя два месяца после назначения

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Трамп раскрыл причины отсутствия дополнительных пошлин против России
#призыв
#мид
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МИД Панамы без объяснений уволил посла в России спустя два месяца после назначения
Estrella: посла Панамы в РФ отправили в отставку через два месяца после назначения
08 апреля 2025, 06:15

Фото: iStock/Aleksei Smyshliaev

Министерство иностранных дел Панамы освободило от должности посла в России Холмана Делберта Кэтлайна Тодда, не раскрыв причин его отставки. Об этом сообщает газета Estrella de Panamá со ссылкой на источники в МИД страны.
Кэтлайн Тодд, карьерный дипломат, занимал пост посла с 10 февраля 2025 года. Решение по снятию мужчины с должности вызвало вопросы, поскольку он только недавно начал на ней свою работу.

В ведомстве отказались комментировать основания для его увольнения, а также не назвали, кто возглавит дипмиссию после него.

«Министерство иностранных дел Панамы подтвердило в понедельник «освобождение» Холмана Делберта Кэтлайна Тодда с должности посла Панамы в Российской Федерации», — передает РИА Новости материал на сайте издания.
В министерстве указали, что посол назначается свободно, а значит и его увольнение не требует объяснений.

Ранее сообщалось, что в Соцфонде назвали обязательные условия для назначения пенсии. Для получения страховой пенсии по старости в 2025 году необходимо выполнить три условия: достичь установленного для выхода на пенсию возраста, иметь минимум 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

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«Украина не относится к нам по-партнерски»: В Польше заявили о разочаровании Зеленским
Кандидат в президенты Польши Навроцкий признался, что разочарован Зеленским
08 апреля 2025, 02:51

Фото: iStock/Ruma Aktar

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» заявил о глубоком разочаровании в президенте Украины Владимире Зеленском.
В эфире телеканала Trwam политик подчеркнул, что Польша, несмотря на масштабную военную и экономическую помощь Украине, оказалась в невыгодном положении из-за решений ЕС.

Навроцкий отметил, что польские фермеры и транспортные компании сталкиваются с нечестной конкуренцией со стороны украинских предприятий. Он также напомнил о поддержке украинских беженцев и армии, но указал на отсутствие прогресса в вопросах эксгумации жертв Волынской резни.

Владимир Зеленский

«За помощь Польша ничего не получила. Украина на самом деле не относится к нам по-партнерски. Я глубоко разочарован президентом Зеленским. Он вел себя так, как никогда не должен вести себя по отношению к польскому государству», — заявил кандидат.
Навроцкий пообещал, что в случае избрания будет выстраивать отношения с Украиной на принципах взаимного уважения, но с приоритетом польских интересов.

«Если кому – то, фермеру или предпринимателю угрожает неравная конкуренция со стороны Украины, то я буду на стороне польского предпринимателя, а Зеленскому скажу ясно: вы должны относиться к нам как к партнеру», — заявил он.
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Трамп раскрыл причины отсутствия дополнительных пошлин против России
Трамп: США почти не торгуют с РФ, поэтому не стали вводить против нее пошлины
08 апреля 2025, 00:23

Фото: iStock/donfiore

США практически прекратили торговлю с Россией, что стало причиной отказа от введения дополнительных таможенных пошлин. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.
Отвечая на вопросы журналистов, Трамп пояснил, что отсутствие экономического взаимодействия связано с военным конфликтом, в котором участвует Россия. По его словам, введение тарифов нецелесообразно, так как объёмы двусторонней торговли крайне малы.

«США практически не торгуют с РФ, поэтому не ввели в отношении нее дополнительные таможенные пошлины», — пояснил Трамп журналистам в Овальном кабинете. Трансляцию мероприятия вел канал Fox News.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна заключит сделку с Китаем только после устранения дефицита торгового баланса в Штатах.

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Путин поблагодарил Лукашенко за задержание опасной взрывчатки, которую везли из Польши в Россию
Путин поблагодарил Лукашенко по телефону за пресечение ввоза в РФ партии взрывчатки
07 апреля 2025, 23:18

Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Президент России Владимир Путин выразил благодарность Александру Лукашенко за предотвращение ввоза рекордной партии взрывчатки на границе с Польшей. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера по итогам телефонного разговора президентов.
6 апреля белорусские таможенники задержали 580 кг пентаэритриттетранитрата, скрытого в автомобиле Mercedes. Груз, следующий в Россию, был идентифицирован как высокоопасный — даже малые объёмы этого вещества способны вызывать масштабные разрушения. Водитель задержан, против него возбуждено уголовное дело с возможным сроком до 10 лет лишения свободы.

«Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко и поблагодарил за задержание крупнейшей партии особо опасного груза - взрывчатки. (...) Президент России попросил передать благодарность и насколько возможно поощрить специалистов и экспертов, обнаруживших и идентифицировавших опасный груз», — передало агентство.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поздравил форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с рекордом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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