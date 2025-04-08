«Фашистские наклонности»: в ГД оценили призыв «оторвать ноги» Овечкину

Александр Овечкин (Фото: Telegram @ovigr8official)
Пожелания украинского хоккеиста Эдуарда Захарченко, чтобы Александру Овечкину оторвало ноги, является откровенным проявлением фашистских наклонностей. Так считает олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
Напомним, украинский вратарь команды «Кременчук» Эдуард Захарченко пожелал, чтобы Александру Овечкину, который побил исторический рекорд по числу голов в НХЛ, оторвало ноги.
По ее словам, подобные высказывания рассчитаны на украинскую аудиторию, которая активно поддерживает такие заявления.
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«То, что творит Украина, это фашистские наклонности. Оторвать ноги, желать смерти. К сожалению, их так идеологически настраивают. Плюс это вызывает большое поощрение среди подписчиков», — заявила Журова в беседе с NEWS.ru.
По ее словам, подобные высказывания рассчитаны на украинскую аудиторию, которая активно поддерживает такие заявления.
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Элина Позднякова