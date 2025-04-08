В Москве отказались называть улицу в честь Овечкина

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Назвать улицу в честь российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который недавно побил снайперский рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, не представляется возможным, так как не позволяет закон. Об этом заявил депутат Мосгордумы и член комиссии по госстроительству и местному самоуправлению Александр Семенников.
Так он прокомментировал в беседе с «Постньюс» идею назвать в честь Овечкина проектируемый проезд № 1808, который располагается рядом со стадионом «Динамо».
По его словам, присвоить улице или какому-либо объекту в Москве имя любого известного человека можно лишь по рекомендации мэра или президента, или же «новым улицам и по истечении 10 лет со дня смерти указанных лиц».
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По его словам, присвоить улице или какому-либо объекту в Москве имя любого известного человека можно лишь по рекомендации мэра или президента, или же «новым улицам и по истечении 10 лет со дня смерти указанных лиц».
«Овечкин — выдающийся спортсмен, и «его имя достойно быть увековеченным в городской топонимике», но есть вопросы формального характера, поэтому предложение пока рассматривать не будут, подчеркнул Семенников. Депутат пожелал хоккеисту «отменного здоровья, долгих лет жизни и еще многих забитых шайб» и напомнил, что тот всегда поддерживал Россию», — говорится в материале.Читайте также:
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Данил Пономарев