Путин поздравил Овечкина с рекордом по числу заброшенных шайб в НХЛ

В матче против «Зенита» из Санкт-Петербурга московские «железнодорожники» приобрели одно очко, а не потеряли два. В целом же игра «Локомотива» против чемпиона последних шести сезонов проходила с равными шансами, а в конце питерцы и вовсе доминировали.