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Путин поздравил Овечкина с рекордом по числу заброшенных шайб в НХЛ

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин поздравил форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с рекордом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Обращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.
В воскресенье во втором периоде Овечкин забил шайбу «Нью-Йорк Айлендерс» и довел общее число голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 895. Так россиянин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки (894).

«В Вашей насыщенной спортивной карьере — победы на мировых и национальных турнирах, множество других ярких, уникальных свершений, которые вошли в летопись отечественной школы хоккея», — отметил Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что достижение Овечкина стало не только его личным успехом, но и «настоящим праздником» для хоккейных фанатов в России за рубежом.

Владимир Путин пожелал Овечкину здоровья, удачи и боевого настроя на покорение новых вершин в жизни и спортивной карьере.

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«Саня, ты сотворил историю»: Дзюба поздравил Овечкина с рекордом
Футболист «Акрона» Артем Дзюба поздравил Александра Овечкина с рекордом НХЛ
07 апреля 2025, 22:42

Александр Овечкин и Артем Дзюба (Фото: Инстаграм* @artem.dzyuba)

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба в своих соцсетях поздравил форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с рекордом по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
«Саня, ты сотворил историю. Безумно за тебя счастлив, горд, что ты наш соотечественник. Трудно описать то, что ты испытал, ты творишь историю не только российскую, но еще и мировую», — обратил внимание футболист.

Дзюба полагает, что теперь Овечкин счастлив, поскольку у него появилось чувство выполненного долга.

«Всю карьеру шел — и достиг. Счастлив за тебя», — добавил футболист.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречались с «Нью-Йорке Айлендерс». Единственная шайба «Кэпиталз» в этом матче стала 895-й для российского хоккеиста в регулярных чемпионатах НХЛ. Он побил рекорд канадца Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории. «Вашингтон» проиграл «Айлендерс» со счетом 1:4.

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Экс-президент «Локомотива» Наумов: С «Зенитом» мы приобрели очки, а не потеряли
07 апреля 2025, 20:47

Фото: istockphoto/

В матче против «Зенита» из Санкт-Петербурга московские «железнодорожники» приобрели одно очко, а не потеряли два. В целом же игра «Локомотива» против чемпиона последних шести сезонов проходила с равными шансами, а в конце питерцы и вовсе доминировали.
Такое мнение в разговоре с корреспондентом спортивного издания Metaratings.ru высказал бывший президент столичного клуба Николай Наумов. У него нет ощущения, что клуб, который он ранее возглавлял, упустил три очка.

«"Локомотив" избрал очень интересную тактику, которая иногда существовала при Юрии Сёмине, когда играешь с сильной командой. Выход Баринова только усилил это построение, опорная зона была очень плотно насыщена», — отметил специалист.

Он также указал, что тактика, которую избрали москвичи, себя оправдала. Если бы они «раскрылись» и побежали наращивать преимущество в счёте, то получили бы «штуки три», по словам Наумова.

«"Зенит" должен был поджать, Семак сделал замены — и вот результат. Конечно, "Локомотив" не сознательно отошёл, его просто прижали ближе к воротам», — подчеркнул экс-президент «железнодорожников».

Он добавил, что во многом решающим стала ошибка вратаря питерцев Латышонка и полузащитника Вендела, после которой «Локо» сумел открыть счёт. А сравнял его «Зенит» уже за счёт выхода на поле Глушенкова, Соболева, других замен, да и просто класса команды, заключил Николай Наумов.

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Шарль Каборе: «Краснодар» — более достойный кандидат на чемпионство, чем «Зенит»
07 апреля 2025, 17:57

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Футбольный клуб «Краснодар» очень хорошо начал сезон МИР Российской премьер-лиги (РПЛ. — Прим. ред.), что и доказал в очной встрече с чемпионом шести последних турниров «Зенитом». Южный клуб больше достоин чемпионства, чем команда из города на Неве.
Такое мнение в разговоре с корреспондентом спортивного портала Metaratings.ru высказал футболист Шарль Каборе. Бывший полузащитник команды Сергея Галицкого (фамилия при рождении — Арутюнян. — Прим. ред.) уверен, что его прежний клуб больше достоин победы в чемпионате, чем питерский «Зенит».

«"Краснодар" заслуживает чемпионства больше, чем "Зенит". Со всей работой, которую проделывает президент, и с академией, и со стадионом, и с его видением футбола вообще», — сказал рекордсмен по количеству матчей за сборную своей страны (Буркина-Фасо, 102 игры. — Прим. ред.).

Африканский игрок отметил также, что тренер команды Мурад Мусаев вернулся более сильным и опытным. Поэтому и клуб показывает отличные результаты на радость основателю и владельцу сети дешёвых магазинов «Магнит», заключил Шарль Каборе.

Напомним, после 23-х туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата, имея в своём активе 52 очка. Идущие следом Спартак и Зенит отстают от бывшей команды африканца на пять баллов. Красно-белые опережают клуб из Петербурга по дополнительным показателям.

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Раскрыто имя хоккеиста, способного побить рекорд Овечкина в НХЛ
Тренер Крикунов: Коннор Макдэвид способен побить рекорд Овечкина в НХЛ
07 апреля 2025, 15:49

Александр Овечкин (Фото: РИА Новости/ Алексей Алексеев)

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в теории способен побить рекорд российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), так как 28-летний канадец идет по его графику, объявил бывший главный тренер «Динамо» и сборной России Владимир Крикунов.
По мнению Крикунова, чтобы превзойти Овечкина, Макдэвиду необходимо иметь такое же крепкое здоровье.

«Вечного ничего не бывает. Говорят, Макдэвид идет по этому графику, но это надо иметь такое же здоровье, как у Саши, чтобы до 40 лет находиться в такой форме. Овечкин в этом сезоне забросил 42 шайбы. Даже для молодого игрока в самом расцвете сил это серьезный результат, — обратил внимание бывший главный тренер «Динамо».

Тренер назвал рекорд российского спортсмена выдающимся результатом. Крикунов уточнил, что Овечкин доказал всему миру свое величие.

«Талантливый парень. Он номер один», — поделился Владимир Крикунов в беседе с NEWS.ru.

Тренер уточнил, что за Овечкина болели не только фанаты хоккея, но и простые люди.

«Он [Овечкин] сказал: «Русские, мы сделали это»», — добавил Крикунов.

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Режиссер «Легенды № 17» высказался об идее снять фильм про Овечкина
Режиссер Лебедев заявил, что еще не думал о фильме про Овечкина
07 апреля 2025, 15:07

Николай Лебедев (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)

Режиссер фильма «Легенда № 17» о советском хоккеисте Валерие Харламове Николай Лебедев объявил, что еще не думал о картине про российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
В воскресенье спортсмен стал лучшим бомбардиром в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросив в своей 1487-й игре 895-ю шайбу и обойдя Уэйна Грецтки. Лебедев подчеркнул, что сначала ему должно поступить соответствующее предложение.

«Замечательно, что происходит взятие новых высот. У меня к Овечкину особое отношение: он зять Веры Глаголевой, я очень любил ее и ценил», — объяснил Лебедев в беседе с NEWS.ru.

Режиссер назвал спортсмена выдающимся хоккеистом и мастером. Он отметил, что осознает, какой огромный труд стоит за этими цифрами и рекордами. Овечкин проявил самоотверженность и самопожертвование, уточнил Лебедев.

«О фильме пока я не думал. Пусть сначала поступит предложение — потом будем рассматривать», — обратил внимание Лебедев.

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