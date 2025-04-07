Путин поздравил Овечкина с рекордом по числу заброшенных шайб в НХЛ

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин поздравил форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с рекордом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Обращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.
В воскресенье во втором периоде Овечкин забил шайбу «Нью-Йорк Айлендерс» и довел общее число голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 895. Так россиянин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки (894).
Президент России подчеркнул, что достижение Овечкина стало не только его личным успехом, но и «настоящим праздником» для хоккейных фанатов в России за рубежом.
Владимир Путин пожелал Овечкину здоровья, удачи и боевого настроя на покорение новых вершин в жизни и спортивной карьере.
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«В Вашей насыщенной спортивной карьере — победы на мировых и национальных турнирах, множество других ярких, уникальных свершений, которые вошли в летопись отечественной школы хоккея», — отметил Владимир Путин.
Президент России подчеркнул, что достижение Овечкина стало не только его личным успехом, но и «настоящим праздником» для хоккейных фанатов в России за рубежом.
Владимир Путин пожелал Овечкину здоровья, удачи и боевого настроя на покорение новых вершин в жизни и спортивной карьере.
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Ольга Енгалычева