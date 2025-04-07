Раскрыто имя хоккеиста, способного побить рекорд Овечкина в НХЛ

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в теории способен побить рекорд российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), так как 28-летний канадец идет по его графику, объявил бывший главный тренер «Динамо» и сборной России Владимир Крикунов.