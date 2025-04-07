Раскрыто имя хоккеиста, способного побить рекорд Овечкина в НХЛ

Александр Овечкин (Фото: РИА Новости/ Алексей Алексеев)
Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в теории способен побить рекорд российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), так как 28-летний канадец идет по его графику, объявил бывший главный тренер «Динамо» и сборной России Владимир Крикунов.
По мнению Крикунова, чтобы превзойти Овечкина, Макдэвиду необходимо иметь такое же крепкое здоровье.
Тренер назвал рекорд российского спортсмена выдающимся результатом. Крикунов уточнил, что Овечкин доказал всему миру свое величие.
Тренер уточнил, что за Овечкина болели не только фанаты хоккея, но и простые люди.
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«Вечного ничего не бывает. Говорят, Макдэвид идет по этому графику, но это надо иметь такое же здоровье, как у Саши, чтобы до 40 лет находиться в такой форме. Овечкин в этом сезоне забросил 42 шайбы. Даже для молодого игрока в самом расцвете сил это серьезный результат, — обратил внимание бывший главный тренер «Динамо».
Тренер назвал рекорд российского спортсмена выдающимся результатом. Крикунов уточнил, что Овечкин доказал всему миру свое величие.
«Талантливый парень. Он номер один», — поделился Владимир Крикунов в беседе с NEWS.ru.
Тренер уточнил, что за Овечкина болели не только фанаты хоккея, но и простые люди.
«Он [Овечкин] сказал: «Русские, мы сделали это»», — добавил Крикунов.
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Ольга Енгалычева