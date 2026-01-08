Фастфуд как угроза национальной безопасности: заявление министра здравоохранения США

08 января 2026, 03:32

Министр здравоохранения США назвал главную проблему американской армии

Фото: iStock/Im Yeongsik

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди‑младший выступил с неожиданным заявлением о факторах, подрывающих боеспособность американской армии. Его слова цитирует РЕН ТВ.





По оценке госслужащего, главной угрозой является фастфуд. Министр на брифинге в Белом Доме заявил, что враги могут использовать это как оружие.



«77% американцев призывного возраста не подходят для службы из-за медицинских состояний, связанных с питанием», — сказал Кеннеди-младший.