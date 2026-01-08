Фастфуд как угроза национальной безопасности: заявление министра здравоохранения США
Министр здравоохранения США назвал главную проблему американской армии
Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди‑младший выступил с неожиданным заявлением о факторах, подрывающих боеспособность американской армии. Его слова цитирует РЕН ТВ.
По оценке госслужащего, главной угрозой является фастфуд. Министр на брифинге в Белом Доме заявил, что враги могут использовать это как оружие.
«77% американцев призывного возраста не подходят для службы из-за медицинских состояний, связанных с питанием», — сказал Кеннеди-младший.По его словам, противник, желающий ослабить США, мог бы целенаправленно продвигать среди населения продукты низкого качества. Это подорвало бы как боеспособность армии, так и экономику государства, считает политик.
Здоровье военнослужащих и нации в целом напрямую зависит от качества рациона, а значит, вопросы пищевой безопасности следует рассматривать как часть стратегии национальной обороны, резюмировал министр.