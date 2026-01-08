США хотят купить Гренландию у Дании

08 января 2026, 00:20

Белый дом: Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии

Фото: iStock/lucky-photographer

Президент США Дональд Трамп вместе со своей командой по национальной безопасности изучает перспективу покупки Гренландии. Об этом на брифинге для журналистов сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.





По её словам, вопрос приобретения острова активно обсуждается на уровне высшего руководства страны. Представитель Белого дома обратила внимание на то, что предшественники Трампа зачастую заранее отвергали подобные идеи, однако нынешний президент придерживается иного подхода.



«Его [Трампа] первым вариантом всегда была и остается дипломатия», — сказала Ливитт, не исключив иные варианты решения вопроса, в том числе силовой захват территории.