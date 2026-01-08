США хотят купить Гренландию у Дании
Белый дом: Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии
Президент США Дональд Трамп вместе со своей командой по национальной безопасности изучает перспективу покупки Гренландии. Об этом на брифинге для журналистов сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
По её словам, вопрос приобретения острова активно обсуждается на уровне высшего руководства страны. Представитель Белого дома обратила внимание на то, что предшественники Трампа зачастую заранее отвергали подобные идеи, однако нынешний президент придерживается иного подхода.
«Его [Трампа] первым вариантом всегда была и остается дипломатия», — сказала Ливитт, не исключив иные варианты решения вопроса, в том числе силовой захват территории.Пресс-секретарь подчеркнула, что идея приобретения Гренландии обсуждалась американскими лидерами начиная с XIX века.
Нынешняя администрация в качестве основного аргумента для сделки указывает на необходимость сдерживания России и Китая в Арктическом регионе. Трамп рассматривает контроль над Гренландией как стратегический приоритет для обеспечения интересов национальной безопасности США, добавила Ливитт.