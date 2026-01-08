Трамп дал «зеленый свет» законопроекту об усилении санкций против России

08 января 2026, 02:50

Сенатор Грэм*: Трамп одобрил законопроект об усилении антироссийских санкций

Фото: iStock/designer491

Президент США Дональд Трамп положительно оценил законопроект об усилении санкций в отношении РФ. Об этом в соцсетях сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм*.





Ранее политик предлагал ввести пошлины в 500% на импорт из стран, которые закупают у России нефть и связанные с ней продукты. Тогда законодатели не были готовы серьёзно рассматривать инициативу, а глава государства утверждал, что держит ситуацию на контроле.



«После сегодняшней очень продуктивной встречи с президентом Дональдом Трампом по целому ряду вопросов он дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России», — написал Грэм*.