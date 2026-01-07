Рейд иммиграционной службы в США привёл к человеческим жертвам

07 января 2026, 23:25

CBS: сотрудник иммиграционной службы США застрелил жительницу Миннеаполиса

Фото: iStock/Lawrey

В Миннеаполисе (штат Миннесота) сотрудник Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) застрелил местную жительницу в ходе оперативного мероприятия, нацеленного на выявление нелегальных мигрантов. Об этом сообщает CBS.