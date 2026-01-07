Рейд иммиграционной службы в США привёл к человеческим жертвам
В Миннеаполисе (штат Миннесота) сотрудник Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) застрелил местную жительницу в ходе оперативного мероприятия, нацеленного на выявление нелегальных мигрантов. Об этом сообщает CBS.
Согласно заявлению ICE, женщина использовала свой автомобиль в качестве «оружия», попытавшись наехать на сотрудников правоохранительных органов. Ведомство квалифицировало её действия как «акт внутреннего терроризма», а выстрел сотрудника службы объяснило необходимостью самообороны.
Очевидцы осудили действия ICE, назвав случившееся убийством. Они выступили с требованием раз и навсегда выгнать сотрудников ведомства из штата.
Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей подверг резкой критике официальную версию событий. Он назвал её «чепухой» и охарактеризовал инцидент как «безрассудное применение силы». В эмоциональном выступлении с использованием ненормативной лексики мэр потребовал вывода ICE из штата.
В воскресенье в Миннеаполис направили около двух тысяч сотрудников ведомства. На следующий день агенты ICE провели серию арестов, задержав более 150 человек. Обвинения связаны с мошенничеством в рамках государственных программ.
За последние недели интенсивность операций ICE в районе Миннеаполиса заметно возросла. Эти меры вписываются в общую политику администрации президента США Дональда Трампа, направленную на массовую высылку нелегальных мигрантов.
Читайте также: